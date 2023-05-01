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  •   O Tahmin Yaptığında Herkes Dikkat Kesiliyor! Shiba Inu (SHIB) İçin Kritik 31 Mayıs Fiyat Tahmini!

O Tahmin Yaptığında Herkes Dikkat Kesiliyor! Shiba Inu (SHIB) İçin Kritik 31 Mayıs Fiyat Tahmini!

Shiba Inu konu olduğunda tüm yatırımcıların zengin olma hayalleri gözler önüne geliyor. Peki 31 Mayıs fiyat tahmini bu konuda ne söylüyor?
20:00
1 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB), genel kripto para piyasasının mevcut yönünü yansıtan bir düşüş eğilimi benimsedi. Sonuç olarak, kripto trader’ları ve yatırımcılar, bu köpekten temasıyla yaratılmış olan kripto varlığın yakın vadeli değerini tahmin etmek için yapay zeka (AI) tabanlı çözümler de dahil olmak üzere bir dizi araç kullanıyor.

SHIB Fiyatı Ne Olacak?

Yapılan araştırmalar sonucunda 1 Mayıs’ta elde edilen en son bilgilere göre, kripto para izleme ve tahmin platformu PricePredictions, 31 Mayıs 2023 için Shiba Inu’nun fiyatını tahmin etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullandı ve 0,000092 dolar olarak fiyatı belirledi.

SHIB’nin gelecekteki değerine ilişkin tahmin, Shibarium köprüsü beta testinden geçerken ve yalnızca kısmen çalışır durumdayken yapılıyor. Tam sürümün ardından köprünün Katman 2 faydasını önemli ölçüde iyileştirmesi bekleniyor ki bu da fiyat üzerinde bir etki yaratabilir.

SHIB için yapılan fiyat tahmini, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ortalama gerçek aralık (ATR), göreceli güç endeksi (RSI) ve diğerleri gibi teknik göstergelere dayandırılıyor.

SHIB Fiyat Analizi

Shiba Inu şu anda bir düşüş eğilimi yaşıyor ve kripto varlığın değeri son 24 saatte %2,35 ve geçen hafta %3,21 düştü. Yazım saati itibariyle, Shiba Inu’nun fiyatı 0.000009985 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyattaki bu düşüş, kripto varlığın piyasa değerinin 5,8 milyar dolara düşmesine neden oldu ve son dönemdeki piyasada yaşanan hareketliliğin etkisini ortaya koydu.

Shiba Inu’nun değerindeki düşüşün, kripto para birimi alanındaki daha geniş bir piyasa dalgalanması eğiliminin bir parçası olduğunu da belirtmek faydalı olacaktır.

Diğer kripto varlıklarda olduğu gibi, Shiba Inu’nun değeri de devam eden Shibarium gelişmeleri, piyasa duyarlılığı, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik koşullar dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenmekte.

Örneğin, işlem hızını ve maliyet etkinliğini artırmak için yan zincirleri kullanan bir Plazma Köprüsü teknolojisinin eklenmesinin ardından Shibarium’un benimsenmesinin artması bekleniyor. Merkezi olmayan Proof-of-Stake doğrulayıcıları varlık güvenliğini sağlarken, çift yönlü Shibarium köprüsü Ethereum ve Shibarium ağları arasında risksiz bir token transferi sunmakta.

Bu nedenle, kripto varlığın gelecekteki değerini kesin olarak tahmin etmek hem yatırımcılar hem de analistler için önemli bir zorluk olmaya devam etmekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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