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O Altcoin’ler İçin Flaş Söylenti! SEC Yasaklamak İstiyor!

Kripto para borsası Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bireysel kullanıcılar için kripto para stake etmeyi yasaklamayı istediğine dair söylentiler duyuyoruz" diyerek uyardı.
11:01
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bireysel kullanıcılar için kripto para stake etmeyi yasaklamayı istediğine dair söylentilere yanıt veren kripto para borsası Coinbase CEO’su Brian Armstrong, kripto para stake etmenin yasaklanmasının ülkeyi “korkunç bir yola” sürükleyebileceğini iddia etti.

“Staking Bir Menkul Kıymet Değil”

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, altı tweet’ten oluşan bir tweet dizisinde ABD’de kripto para stake etmenin yasaklanması halinde bunun sonuçlarının ABD için korkunç olabileceği uyarısında bulundu.

“SEC’in bireysel müşteriler için ABD’de kripto para stake etmelerini yasaklamak istediğine dair söylentiler duyuyoruz” diye yazan Armstrong, bunun ölçeklenebilirliği, artan güvenliği ve karbon ayak izinin azaltılmasını teşvik eden önemli bir yenilik olduğunu savundu ve “Staking bir menkul kıymet değildir.” eklemesini yaptı.

Armstrong, şirketlerin ABD‘de büyümeye teşvik edilmesinin ve net kuralların olmaması nedeniyle engellenmemesinin önemli olduğunu belirterek  “Bu kabiliyetlerin ABD’de inşa edilmesi bir ulusal güvenlik meselesidir. Uygulama yoluyla düzenleme işe yaramıyor. Şirketleri denizaşırı faaliyet göstermeye teşvik eder ki FTX’te olan da budur.” dedi.

SEC, Proof of Stake Coin’leri ve Token’larının Peşinde

SEC Başkanı Gary Gensler geçen yıl Ethereum‘un Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) mekanizmasına geçişinden sonra komisyonun PoS ağlarındaki coin’leri ve token’ları menkul kıymet olarak sınıflandırabileceğini ima ederek dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

Kripto veri platformu CoinGecko’nun sağladığı veriler, likit stake sektörünün ortalama yüzde 5,4 yükselirken kripto para piyasasının toplam değerinden yüzde 3,4’lük düşüştüğünü gösteriyor. SEC’in yasaklayacağı söylentileri üzerine merkezi muadillerine kıyasla merkeziyetsiz muadillerinin yükselişe geçtiği, likit stake sektörünün lideri Lido DAO‘nun token’ı LDO’nun gün içinde yüzde 10’un üzerinde yükseldiği görüldü. Öte yandan Rocket Pool‘un RPL’si ve Stader‘ın SD’si ise son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

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