Nisan ayının bitmesine iki hafta kaldı ve analistler hala Nisan ayında çok büyük kazanç getirme potansiyeli olduğunu düşündükleri altcoin’leri paylaşıyor. Popüler analistlerden Suppoman de yaptığı açıklamalarda düşüşte satın alınması halinde içinde bulunduğumuz ayda büyük kazanç getirme potansiyeli olan 5 altcoin’i açıkladı.

Moonbeam (GLMR)

Analist yaptığı açıklamalarda Moonbeam’in bir sonraki Polygon (MATIC) olabileceğini ifade ediyor. Moonbeam, Polkadot üzerinde Ethereum uyumlu bir akıllı sözleşme parachain’i olarak tanımlanabilir. Moonbeam, Substrate tabanlı bir ortamda Solidity projeleri oluşturmak veya yeniden dağıtmak için popüler Ethereum geliştirici araçlarını kullanmayı kolaylaştırıyor.

Analiste göre Moonbeam’in geleceği çok parlak ve bu da GLMR’nin de artış potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Ayrıca grafiklere göre GLMR tüm zamanlar rekorunu 437 dolar ile kırdı ve yazının kaleme alındığı an itibari ile 4 dolar bandında işlem görüyor. Analist ehr ne kadar yeni bir rekorun hemen gelmeyeceğini ifade etse de GLMR’nin yeni bir ATH görmesi halinde 100 kattan fazla kazanç yaşayacağı anlamına geliyor.

Saito (SAITO)

Listedeki yer alan ikinci altcoin ise Saito (SAITO). Saito, blok zinciri uygulamalarını doğrudan tarayıcınızda çalıştıran bir Web3 Vakfı hibe projesi olarak nitelendirilebilir. Analiste göre Saito, Ethereum problemini çözebilir çünkü node’lar, işlemlerin gerçekleşmesi için en yüksek gaz fee’yi ödemeye teşvik edilmiyor. Dolayısıyla bu durum Saito’nun ana akım tarafından benimsenmesini sağlayabilir.

Analist SAITO’nun 25 kata kadar artış potansiyeli olduğunu ifade ediyor. SAITO yazının yayına hazırlandığı sırada 0,04 dolardan işlem görüyor ve eğer 25 kat artış gelirse kripto para birimi 1 dolara ulaşabilir.

Immutable X (IMX)

Analist, Immutable X’in de bir sonraki Polygon (MATIC) olabileceğini ifade ediyor. Immutable X, Ethereum’daki NFT’ler için ilk katman 2 ölçekleme çözümü olarak tanımlanabilir. Immutable X, esasen Ethereum’un daha çevre dostu çözümü şekilde de tanımlanıyor. Immutable X ile ücretlerin çok büyük oranda azaltılabileceğini ifade eden analist, bu durumda benimsenmenin de hızlı olabileceğini ifade ediyor.

IMX yazının kaleme alındığı an itibari ile 1,7 dolardan işlem görüyor ve analist kripto para biriminin 27 kat artış potansiyeli olduğunu ifade ediyor.

Moonriver (MOVR)

Listede bahsedilen bir sonraki altcoin Moonriver (MOVR). Moonriver, Kusama’da Ethereum uyumlu, akıllı sözleşme parachain’i şeklinde tanımlanıyor. Analiste göre MOVR, şu anda hafif bir toparlanmaya işaret ediyor ve 57 dolardan işlem görüyor.

Analist bu seviyelerin MOVR için satın alma seviyeleri olduğunu ifade ediyor ve 10 kata kadar artış beklediğini dile getiriyor.

Stratos (STOS)

Analistin ele aldığı son altcoin olan Stratos (STOS), ölçeklenebilir, güvenilir, kendi kendini dengeleyen depolama, veritabanı ve hesaplama ağı sağlayan yeni nesil merkezi olmayan veri ağı olarak karşımıza çıkıyor.

STOS yazının yayına hazırlandığı sırada 1,2 dolardan işlem görüyor ve ATH seviyesinin 5,5 dolar olduğu görülüyor. Analiste göre kripto para birim en az 5 kat artış yaşama potansiyeli taşıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.