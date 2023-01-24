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Ocak ayında başlayan ve boğa sezonunun o yüksek volatiliteleri güzel günlerini hatırlatan yükseliş döneminde sessiz kalmıştı. Birçok altcoinin fiyatı birkaç kart artarken yaptığı anlaşmalarda adından söz ettiren popüler kripto para nispeten zayıf kaldı. Peki son transfer ne anlama geliyor? Boğada zayıf kalan altcoin ralliye başlayacak mı?

Algorand (ALGO)

Algorand Vakfı, pazarlama çalışmalarını yönetmesi için eski WhatsApp ve Nike yöneticisi Jessica Tsai Chin‘i işe aldı. Daha önce Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma uygulamasında küresel gizlilikten sorumlu marka başkanı olan Chin, gizlilik ve dijital kimliğe olan ilgisi nedeniyle kriptoda bir görev üstlenmeyi istediğini söyledi.

“Birçok web2 şirketi ademi merkeziyetçilik ve veri sahipliği kavramını benimsemekte zorlanıyor, ancak bu yönde ilerlemek için büyük bir fırsat var. Veri gizliliğinin tasarım gereği yerleşik ve varsayılan olarak açık olması gerektiğine inanıyorum”.

Kripto para şirketleri zorlu piyasa koşullarının ortasında işten çıkarmalarla gündeme geliyor. Ancak Algorand Vakfı pazarlama konusunda uzman bir ismi kadrosuna dahil ediyor. Bu durum ALGO için gelecekte büyük müjdelerin açıklanabileceği ihtimaline yorulabilir. ALGO 2021 yılında yaptığı duyurularla birlikte ciddi artışlar yaşamıştı.

ALGO Coin Yorum

Ocak ayındaki ralli ALGO için pek bir şey ifade etmiyor. Birçok altcoinin %200’ün üzerinde kazanç elde ettiği ortamda ALGO fiyatı sadece yaklaşık %50 yükseldi ve onun da önemli kısmı son 4 günde yaşandı. Bir süredir Algo Coin fiyatının toparlanabileceğinden bahsediyorduk 20 Ocak tarihinde 0,2 dolardan alıcı bulan fiyat bugün 0,25 dolar seviyesinde bulunuyor. Yine de bu ALGO için yeterli değil. Tsai Chin’in desteğiyle önümüzdeki haftalarda atılacak yeni adımların Bitcoin yükselişi izin verirse altcoin fiyatını olumlu etkilemesi bekleniyor.

Algorand daha önce spor anlaşmalarıyla adından söz ettirmişti. FIFA, Kasım ayındaki Dünya Kupası için blockchain üzerinde dijital koleksiyon projesini yayınladı. CryptoSlam’in verilerine göre koleksiyonun satış hacmi şu anda toplam 400.000 doların üzerinde, ancak etkinliğin ardından son haftalarda azaldı. Chin, sporun Algorand’ın pazarlama ana planının önemli bir parçası olmaya devam ederken, Algorand üzerine inşa edilen DeFi ve sosyal etki projelerini vurgulamaya da odaklanacağını söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.