Kripto para sektörü, son dönemde çok çalkantılı olaylar yaşadı ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) artık birçok ülke ile merkez bankasının gözünde. Özellikle El Salvador gibi ülkelerin BTC’yi resmi para birimi olarak kabul etmesinden sonra bu süreç oldukça hızlandı ve diğer ülkeler ile merkez bankaları da benzer opsiyonları değerlendirmeye aldı. Tam tersi yöne ilerleyen merkez bankalarından birisi olan Nijerya Merkez Bankası ise sert bir hamle ile karşılaştı.

Nijerya Merkez Bankasına Dava Açıldı

Nijerya insan hakları aktivist gruplarından birisi tarafından açılan davada Nijerya Merkez Bankası ülke ekonomisine bilerek zarar vermekle suçlandı. Davayı açan taraf, merkez bankasının bilerek ülke içerisindeki işlemler için ABD doları kullanımını teşvik ettiğini ve ülkeyi devalüasyon ile dolarizasyona temsil ettiğini vurguladı.

Nijeryalı bir avukat da olan Femi Falana, davanın arkasındaki asıl kişi oldu. Ekonominin dolara teslim edildiğini savunan Falana, Lagos Yüksek Mahkemesine yaptığı başvuruda merkez bankasının bilerek ülkeyi buna sürüklediğini vurguladı.

İtibari Para Birimi vs Bitcoin

Nijerya’nın itibari para birimi son birkaç ayda ciddi değer kaybetti ve bunun bazı önde gelen para birimlerine karşı çok geride kaldığı görüldü. Nijeryalı birçok ekonomist ise bunun aslında ABD doları kıtlığından kaynaklandığını aktardı. Bunun, Nijerya’daki dolarizasyon politikasının en temel sonuçlarından olduğu görülüyor.

Nijerya Nairasının son durumuna bakıldığında yaşanan sert düşüş net olarak görülüyor. Özellikle 10 Haziran tarihinden ve dolarizasyon kararından sonra fiyat inanılmaz dibe düştü. Bu grafiğin TRY paritesi olduğu da unutulmamalı. Neredeyse 1 günde %50 değer kaybeden NRN, daha sonra yatay seyretse de benzer tablonun önceki senelerde de görüldüğü ve bir süre yatay seyir sonrası sert düşüşün sürdüğü görülüyor.

Kripto para birimleri ve özellikle enflasyona dayanıklı BTC gibi önde gelen varlıklar, ülkelerin söz konusu sorununa çare olabilir. BTC’nin 10 yıllık grafiğine bakıldığında da bunun enflasyona karşı sergilediği direnç net olarak görülüyor. Önde gelen kripto para biriminin bu kapsamda başka ülkelerin de radarına girebileceği tahmin ediliyor.