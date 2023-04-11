Okuma Süresi: 3 Dakika

Yarın büyük gün, saatler sonra Ethereum tarihindeki en önemli güncellemelerden birini yapacak. Merge bugüne kadarki en büyük güncellemeydi. Ancak o dönemde piyasalar sallantıda olduğu için fiyat beklenen performansı göstermedi. Shapella ise ilk bakışta ETH tutan yatırımcıları korkutan bir güncelleme.

Ethereum Balinaları Fiyatı Düşürür Mü?

11 Nisan’da on-chain veri sağlayıcısı Glassnode, stake edilmiş Ethereum için mevcut kar ve zarar durumu hakkında rapor verdi. Ethereum Beacon Chain’deki net gerçekleşmemiş zararın 4,7 milyar dolar olduğunu belirtti. Ancak bu rakam, Terra Luna çöküşünün ardından 16 milyar dolarlık zirve noktasından %70 oranında düşmüştür. Bu, Ethereum fiyatlarının Temmuz 2022’de 1.000 dolara düştüğü zamandı. Fiyat bugün 2.000 dolar seviyesine yaklaştı.

Glassnode ayrıca “en büyük mevduat sahiplerinin, gerçekleşmemiş zararların %70’ini elinde tutarak en yüksek derecede mali zarar yaşadığını” bildirdi. Bununla birlikte, uzun vadeli yatırımcılar “gerçekleşmemiş kayıplar” gibi şeylerden rahatsız olmayacaktır. Herhangi bir fiyattan ETH satın almak ve daha fazla ETH için stake etmek, piyasalarda satış yapmak ya da trade gibi bir niyetleri yoksa birçok kişi için iyi bir stratejidir.

Glassnode ayrıca Ethereum stake havuzunun doğasını da gözlemledi. Bunların “çoğunlukla birden fazla doğrulayıcıya sahip yinelenen mevduat sahiplerinden oluştuğunu” belirtti. Bununla birlikte, Ethereum yatırımcıları arasındaki en büyük soru şu: Bu hafta Shapella yükseltmesinden sonra büyük bir satış olacak mı?

Sonuç olarak, stake edilen ETH para çekme işlemleri için kullanılabilir olacak, ancak bu o kadar basit değil. Ağ güvenliğini ve istikrarını korumak için stake edilen 18 milyon ETH’nin tamamı bir kerede serbest bırakılmayacaktır.

Doğrulayıcıların ve stake edenlerin aylar sürebilecek bir kuyruk ve para çekme sürecinden geçmesi gerekecektir. Bu nedenle, bu hafta piyasalara büyük miktarda ETH satılması pek olası değil.

Ethereum Geleceği

İşlemlerin onay süresi sebebiyle kilit açılışlarının peşinden serbest kalan varlıklar hemen satışa gidemeyecek. Bu senaryo bize fiyatın hızlı bir satış yaşamayacağını söylüyor. Bu cepte, ikinci olarak 2020 yılında ETH stake eden yatırımcıların çoğu paralarını ne zaman çekebileceklerini bilmiyordu. Yani Ethereum’un uzun vadede geleceğine inanan insanlardan bahsediyoruz. Bu grubun düşük karlar sebebiyle satış yapması da pek olası görünmüyor. Üçüncü olarak Ethereum ağı artık deflasyonist bir yapıya büründü. Buna göre ağın dolaşım arzı gittikçe azalıyor. O halde satış yapan uzun vadeli yatırımcılar bundan aylar sonra daha düşük bir fiyattan alım yapamama ihtimalinin de farkındadır.

Son olarak kimse geleceği göremez ancak eğer yarın volatilite göreceksek ETH için bu muhtemelen yukarı yönlü olacaktır. Panik satışlarıyla fiyatın düşeceğini tahmin edip bu yönde pozisyon alanlar için bir sürpriz şaşırtıcı olmaz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.