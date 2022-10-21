Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) piyasadaki türbülans nedeniyle savrulmaya devam ederken, yeni meme coin sektörün odak noktası oldu.

DIE, %5,500’den Fazla Arttı: Huobi, MEXC..!

Vitalik Buterin’in attığı bir tweet sonucu doğan DIE adlı yeni bir meme token, %5,500’den fazla arttı. Vitalik Buterin, başka bir meme coin’in ortaya çıkmasında rol oynadı. Yönetici, şaka olarak “The Protocol (THE)” adlı bir projenin başlatılabileceğini söylemişti. Sadece birkaç gün sonra, DIE adlı yeni bir token oluşturudu. DIE, “The” kelimesinin Almanca karşılığı. Geliştiricilerin varlığı oluşturması ve Die Protocol için sosyal medya hesaplarını başlatması uzun sürmedi. DEXTools’a göre, token’ın değeri son 24 saatte %5,500’ün üzerinde arttı. ve an itibariyle 0,0000019 dolardan işlem görüyor. Token’ın bu kadar yükselmesinin nedenlerinden biri, bir meme coin olmasına rağmen Huobi ve MEXC de dahil olmak üzere birçok önemli borsada listelenmiş olması. Daha küçük borsalar da da token’ı listeledi.

2022, Buterin’den ilham alan bu tür token’ların diğer varlıklardan önemli ölçüde daha iyi performans göstermesiyle meme coin‘ler için harika bir yıl oldu. Kripto para topluluğunda, DIE‘ya yönelik büyük bir merak başladı. DIE’nın şu anda 8,6 milyon dolarlık bir piyasa değeri var ve alımlar, satışlardan çok daha fazla. Likidite şu anda 400.000 doların üzerinde ve şimdiye kadar bir ‘bal küpü’ (Honey Pot) gibi görünmüyor. Honey Pot, dolandırıcılığı hedefleyen projeler için kullanılan bir terimdir. Kripto topluluğundaki bazıları, token’ın önümüzdeki haftalarda on milyonlarca dolar piyasa değerine ulaşacağını söyleyerek herhangi bir risk olacağını düşünmüyor. Kimileri ise token’ı balon olarak nitelendiriyor.

Balon mu?: İşte Kritik Veriler!

Uzmanlara göre, hızlı para kazandıran token’lar her zaman büyük bir risk teşkil ediyor. En kötü durumlarda, rug pull veya honey pot gibi paranızın buhar olmasına neden olan tuzaklar olabilirler. Ayrıca birçok durumda, meme coin’lere olan ilginin sönmesi ve balonun patlaması nedeniyle token’ın hızla değer kaybetmesine yol açabilirler.

Ayrıca, DIE token’larının çoğu sadece az miktarda cüzdan tarafından tutuluyor. Bubblemaps, tüm token’ların yaklaşık %20’sini tutan ilk 15 cüzdan olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcılar ani satışlara yakalanmamak için dikkatli olmalı.