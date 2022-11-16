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Ne SHIB Ne DOGE! Bu Meme Coin Dünya Kupası’na Damga Vurabilir! Ronaldinho’dan Çarpıcı Destek!

Taraftarlar Dünya Kupası için gün sayarken, analistler turnuva esnasında sürpriz yapabilecek altcoin’e dikkat çekti.
12:30
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Taraftarlar Dünya Kupası için gün sayarken  analistler turnuva esnasında sürpriz yapabilecek altcoin’e dikkat çekti.

World Cup Inu (WCI): Neden Dikkat Çekiyor?

Katar’da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor. Turnuvanın en önemli özelliklerinden biri de kripto para şirketlerinin sponsorlukları ve reklam anlaşmaları. Emekleme döneminde yavaş adımlarla ilerleyen Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için spor turnuvaları en uygun platformlardan biri haline geldi. Uzmanlar bazı altcoin’lerin önümüzdeki maçlarda önemli ölçüde yükselebileceğini ima etti. Dünya kupasına dikkat çeken token’ların başında World Cup Inu (WCI) geliyor. Kripto para piyasası sosyolojik, politik ve magazin olayları karşısında ortaya çıkan meme coin’ler ile son zamanda dikkat çekiyor.

Dünya kupası önesi, Baby World Cup Inu, FifaWorldCupInu, Fifa World Cup Inu, World Cup Token ve Qatar World Cup dahil olmak üzere dünya kupası temalı birçok meme coin piyasaya sürüldü. Fakat, efsanevi Brezilyalı süperstar Ronaldinho’nun desteğinden ötürü  World Cup Inu daha fazla popülarite kazandı.  World Cup Inu , Ethereum blok zinciri üzerinde yer alıyor. Altcoin,  Uniswap ve OpenOcean’da ticaret yapmak için kullanılabilir. Token, sahiplerinin  Dünya Kupası maçlarının sonuçlarına dair başkalarına karşı bahis yapmasını sağlayan bir Web3 odaklı bahis portalı olarak tanımlanabilir.  Ekim ayında  Ronaldinho , World Cup Inu tokenine desteğini paylaştığı bir tweet ile gösterdi. Ünlü futbolcu,  projenin DeFi inovasyonundan etkilendiğini iddia etti.

WCI, İvme Kazanıyor!

Analistlere göre, WCI 16 Ekim’den  beri alçalan bir paralel kanal içinde düşüyor. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içeriyor, yani WCI bundan bir kopuş bekleyebilir. Şu anda, WCI kanalın ortasının üzerine çıkmaya çalışıyor. Başarılı olursa, sürpriz bir ralli  şansını artıracaktır. Bir kırılma meydana gelirse, ilk direnç 0,000017’de, sonraki direnç ise düşüşün 1,61 harici Fib düzeltmesi tarafından oluşturulan 0,000039’da olacaktır.

WCI, son 24 saatte yüzde 38’lik yükselişle an itibariyle 0.01506 dolardan işlem görüyor.uzmanalra göre, Dünya Kupası reklam anlaşmaları ve sponsorluk nedneiyle CHZ ve Crono gibi altcoin’lerin de fiyatını etkileyebilir.

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