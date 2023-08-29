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Ne Mastercard Ne Paypal! Artık Yeni Kral Onlar! Ekonominin Yeni Liderleri Kripto Dünyasında Mı?

Özet

  • Stablecoin'ler, Mastercard ve PayPal'ı işlem hacminde geride bıraktı.
  • Ethereum ve Tron arasında stablecoin benimsenmesi farklılık gösteriyor.
  • Tron işlem hızında Ethereum'u geçti, ancak merkezileşme güvenlik sorunlarına yol açabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
02:00
29 Ağustos 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Stablecoin büyümesi, düzenleyici zorluklara ve olumsuz piyasa dinamiklerine rağmen hızlanıyor. Piyasada büyük bir yer tutan stablecoin’lerin kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşmaya devam ediyor.

Stablecoin’ler Mastercard ve Paypal’da Son Durum

2022 yılında, çeşitli katman 1 ağlarındaki stablecoin’ler, Mastercard ve PayPal gibi geleneksel ödeme devlerini geride bırakarak 6,87 trilyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Coinmetrics ve Bloomberg’den alınan verilere göre, 2022’deki karşılaştırmalı veriler Mastercard’ın 6,57 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini, PayPal’ın ise 1,3 trilyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdiğini gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki katı düzenlemeler ve devam eden ayı piyasası koşulları gibi 2023 yılında daha geniş kripto piyasasının karşılaştığı zorluklara rağmen, USDT ve USDC gibi stabilcoinlerin benimsenme oranı Ethereum’unkinden bile daha yüksekti. 2021’den bu yana, 1 dolardan fazla tutan stablecoin adreslerinin sayısı, aynı bakiyeye sahip Ethereum adreslerinden yedi kat daha hızlı arttı.

Coinmetrics ve Glassnode istatistiklerine göre, stablecoin’lerin benimsenmesinde önemli bir artış görülse de, yıllık işlem sayıları geleneksel ödeme ağlarının yalnızca %0,5 ile %3’ü arasında değişiyordu. Merkezi olmayan ağların bu kadar yaygın olarak benimsenmemesinin bir nedeni, Ethereum gibi platformların yüksek işlem ücretleri ve verim sınırlamaları olabilir.

Ethereum Mu Tron Mu?

Yine de, Ethereum’un sınırlamaları stablecoin’in benimsenmesi için bir darboğaz olabilirken, Tron gibi merkezi ağlar farklı bir anlatı önermekte. Coinmetrics’e göre, 2023’ün ortalarında Tron saniyede 130 işleme (TPS) ulaşarak Ethereum’un mevcut 30 TPS’sinden daha iyi performans gösterdi ve yaklaşık 20 kat daha fazla USDT işlemini kolaylaştırdı.

Bununla birlikte, işlem hızı önemli olsa da, piyasaların dikkate aldığı tek faktör bu değildir. Tron saniye başına daha fazla işlem sunsa da, merkezileşmesi güvenlik endişelerini artırarak USDT piyasa değerine hakim olmasını engelliyor. Bloomberg Piyasa Analisti Jamie Coutts’a göre, Tether‘in Tron’daki piyasa değeri %48 iken, daha yavaş, daha pahalı ancak merkezi olmayan Ethereum pastanın yaklaşık %43’üne sahip.

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