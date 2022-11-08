Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, önde gelen bir altcoin projesi güncel verileri ile şaşkınlık yarattı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, önde gelen bir altcoin projesi güncel verileri ile şaşkınlık yarattı.

Polygon: Günde 280.000 Adres!

Kripto para piyasasının çoğu yeniden kızıla bürünürken, Polygon (MATIC), haftalık ve aylık bazda çift haneli kazançlar kaydediyor. Polygon ağında da son birkaç ay içinde önemli oranda büyüme gerçekleşti. 8 Kasım’da PolygonScan’dan alınan verilere göre, Polygon 7 Haziran ile 7 Kasım arasında ekosistemine 42.869.034 benzersiz adres ekledi. Diğer bir deyişle, Polygon ağı, verilerin gösterdiği gibi, beş aylık dönemde yaklaşık %30 oranında büyüyerek, günde ortalama 280.000’den fazla benzersiz adres eklemeyi başardı. MATIC fiyatının son 24 saatte %4,83 düşmesine rağmen haftalık %27, aylık ise %40,03 artış ile an itibariyle 1.14 dolardan işlem görüyor. Daha önce bildirdiği gibi, MATIC, bu süreçte ilk 100 kripto para arasında en çok artış kaydeden proje olmayı başardı.

Son gelişmelere rağmen, CoinMarketCap topluluğu yakın gelecekte Polygon fiyatı konusunda pek iyimser değil. Topluluk, MATIC’in Kasım ayı sonunda 0,9053 dolar, Aralık sonunda ise 0,9086 dolar seviyesinde olacağını belirtti. Polygon fiyatının artmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi META ve Instagram ile yapılan anlaşmalar oldu. Ayrıca, finans devi JPMorgan Polygon blok zincirinde merkeziyetsiz finans (DeFi) kullanarak ilk sınır ötesi işlemini başarıyla tamamladı.

Dünyanın En İyileri MATIC’i Seçti!

Polygon , yavaş yavaş dünyanın en iyi blok zinciri ağları listesine girmeyi başararak, üst düzey markaların ilgisini çekti. Polygon, Adobe, Reddit, Starbucks gibi önde gelen şirketler tarafından geniş çapta benimsenmiş durumda. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, başarılı şirket, giderek daha işlevsel ve hızı hale gelen ölçeklendirme platformunu kullanarak operasyonlarını artırmak için Polygon ile ortaklık kurdu.

Polygon’un DraftKings tarafından oluşturulan bir dijital koleksiyon platformu olan DraftKings Marketplace ile işbirliğine yapması büyük yankı uyandırmıştı. Duyuruya göre, ortaklık DraftKings Marketplace’e daha fazla verim ve işlev sağlayacak çevre dostu ve ölçeklenebilir bir çözüm sunacak. Ayrıca Ulusal Futbol Ligi (NFL), Polygon ağında NFT’ler geliştirmek için TicketMaster ile ortaklık kurdu. NFT’ler, taraftarlara ücretsiz olarak verilecek. Uzmanlara göre, bu veriler ışığında MATIC önümüzdeki boğa koşusunda yeni zirvelere ulaşabilir.