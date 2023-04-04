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  •   Ne Ethereum Ne Dogecoin! Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’de Sert Yükseliş Bekliyor!

Ne Ethereum Ne Dogecoin! Tecrübeli Analist Bu 2 Altcoin’de Sert Yükseliş Bekliyor!

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader'ı Credible Crypto, Bitcoin (BTC), XRP (XRP) ve önde gelen bir Ethereum (ETH) rakibinin fiyatında yükseliş beklediğini açıkladı.
09:16
4 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Credible Crypto, Bitcoin (BTC), XRP (XRP) ve önde gelen bir Ethereum (ETH) rakibinin fiyatında yükseliş beklediğini açıkladı.

“Bitcoin Beklenenden Daha Kısa Süre İçinde Rekor Tazeleyebilir”

Credible Crypto olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, BTC için yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) görülmesinin herkesin beklediğinden daha yakın olduğunu söyledi ve 2024 ortalarında halving (blok ödülü yarılanması) odaklı bir ralli yaşanacağı anlatısının abartılıyor olabileceğini belirterek şunları söyledi:

Yarılanma nedeniyle 2024 ya da 2025’e kadar yeni bir ATH beklemeyenler için şunları söyleyebilirim: Yalnızca 21 milyon BTC olacağını biliyorsunuz, bu yüzden BTC’yi şimdi satın alıyor/elinizde tutuyorsunuz. Bu bilgi biliniyor ve bu nedenle fiyatlandırılıyor. Ayrıca her dört yılda bir blok ödülü yarılanması olduğunu da biliyorsunuz. İlkinin fiyatlandırıldığına ama ikincisinin fiyatlandırılmadığına sizi inandıran nedir?

Analistin Yükseliş Beklediği Altcoin’ler

Kripto para analisti, Bitcoin’in önümüzdeki aylarda sert bir yükseliş yapmasını beklediğinden birkaç altcoin’de de yükseliş beklediğini belirtti. Credible Crypto’ya göre, Ethereum’a meydan okuyan Hedera (HBAR) potansiyel olarak altcoin piyasasındaki en iyi fırsatlardan birini sunuyor. Credible Crypto, Bitcoin’in son birkaç yıldaki fiyat hareketini yapay zeka odaklı altcoin Fetch.AI (FET) ile karşılaştırdı ve HBAR’ın da aynı modeli izlemesi halinde potansiyel olarak daha fazla yükseliş yapabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki 6+ ay boyunca BTC’de yükselişe geçmeyi düşünüyorsanız, HBAR’a yatırım yapmak için muhtemelen bundan daha iyi bir zaman olamaz. Bana göre fiyatın 0,03 dolara olan dokunuşu kaçırdıysanız bu yüksek bir zaman diliminde en iyi giriş noktasını kaçırdığınız anlamına geliyor. Uzun zaman sonra ilk kez elimdeki HBAR’lara 0,06 dolardan ekleme yaptım ve yeni ATH’ye kadar satış yapmayacağım.

Analist, kısa vadede HBAR‘ın 0,08 dolar civarına ulaşmasını beklediğini belirterek “HBAR için yayınladığım sın video güncellememden sonra ilk kısa vadeli hedef (kırmızı çizgi) geldi. Şimdi 0,08 dolar civarındaki ikinci hedefe doğru bir yükseliş bekliyorum.” dedi. Bu, kısa vadede altcoin’de yaklaşık yüzde 10’luk bir yükseliş yaşanması anlamına geliyor.

Credible, Ripple’ın ödeme ağı için kullanılan coin olan XRP‘de de yükseliş bekliyor. XRP’nin özellikle para transferi sektörü sayesinde iyi bir performans sergilediğini belirten analist, “Ripple‘ın XRP’si ile bu özel bölgeye odaklanmaya karar vermesinin bir nedeni var. Ucuz ve hızlı bir kripto para ile yapabileceğiniz pek çok şey var, ancak sınır ötesi para transferi kripto para gibi üstün bir teknoloji tarafından bozulmaya hazır büyük bir pazar.” dedi.

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