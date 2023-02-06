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  •   Ne DOGE Ne SHIB! Bu Altcoin Tam Yüzde 150 Arttı! Yatırımcılar Peşinden Ayrılmayacak!

Ne DOGE Ne SHIB! Bu Altcoin Tam Yüzde 150 Arttı! Yatırımcılar Peşinden Ayrılmayacak!

Geçtiğimiz hafta tüm meme coin'ler gözle görülür yükseliş yaşarken bu altcoin tam olarak %150'lik bir artışa ev sahipliği yaptı.
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6 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın başından bu yana önceki hafta sonlarından bazılarının aksine, bu hafta sonu 23.000 $’ın biraz üzerinde kalan bitcoin için oldukça sakin geçti. Ancak OKB ve birkaç memecoin de dahil olmak üzere bazı altcoinler daha etkileyici bir performans sergiledi.

SHIB, BabyDoge Fırladı

Dün elde edilen verilere göre Shiba Inu’nun günlük %10’un üzerindeki muazzam artış yaşadı. Bununla birlikte, ikinci en büyük memecoin günlük ölçekte bir kez daha yeşil verilerle işlem gördü. SHIB %7,5 daha yükselirken, haftalık kazancı neredeyse %30’a ulaştı ve son yedi günün en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Daha iyi performans gösteren birkaç altcoin arasında başka bir memecoin olan BabyDoge Coin bulunuyordu. Dogecoin spin-off’u aynı zaman dilimi içinde yaklaşık %150 oranında yükselmişti.

OKX’in yerel kripto para birimi son 24 saat içinde neredeyse %7 oranında yükseldi ve yaklaşık 45 dolarla bir başka yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin ve MATIC de büyük hacimli altcoin’ler ve onlar da bir miktar yükselmiş durumda. Solana, Polkadot ve Avalanche ise günlük bazda küçük düşüşler kaydetti. Toplam kripto piyasası değeri bir günde birkaç milyar değer kazandı ve CMC’de 1,1 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin 23000 Dolar Civarında Sakin

Piyasanın hakimi konumunda bulunan kripto para birimi olan Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın temel faiz oranlarını bir kez daha 25 baz puan artırdığını açıklamasının ardından ayın başında bir miktar dalgalanma yaşadı.

İlk başta, varlık 23.000 dolar civarında sakin kaldı. Ancak, saatler sonra birkaç yüz dolar düştükten sonra 1.500 doların üzerinde yükseliş yaptı ve 24.000 doların çok üzerine çıktı. Bununla birlikte yeni bir beş aylık en yüksek seviyesine ulaştı.

Ayılar bu noktada hareketi durdurdu ve varlığı aşağıya doğru itti. Sonuç olarak, BTC yaklaşık 1.000 dolar düştü ve o zamandan beri 23.300 dolar civarında sakinleşti. Piyasa değeri hala yaklaşık 450 milyar dolar iken, geçtiğimiz hafta içinde birkaç altcoin önemli ölçüde arttığı için altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti %41,5’e düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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