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Ne Dersi Tersi Çıkan Jim Cramer’a Cardano Kurucusu Hoskinson’dan Darbe! SBF ve FTX Üzerinden Dalga Geçti!

Özet

  • Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, Jim Cramer'in kripto yorumlarına esprili bir şekilde cevap verdi.
  • Jim Cramer, Sam Bankman-Fried'ı JP Morgan ile karşılaştırdığı eski bir açıklamasıyla gündeme geldi.
  • Sam Bankman-Fried, yedi ayrı suçlamadan suçlu bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:00
4 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson esprili bir dille, söylemlerinin tersinin çıkmasıyla ünlünen TV sunucusu Jim Cramer’in kripto para birimiyle ilgili yaptığı yorumlara cevap verdi. Hoskinson sert bir hamleyle, Jim Cramer’in Sam Bankman-Fried’i dünya devi JP Morgan ile karşılaştırdığı 2022 yılnını Haziran ayı tarihli eski bir gönderisini içeren bir video paylaştı.

Bu arada Hoskinson bunu, Sam Bankman-Fried’ın yedi ayrı suçlamadan suçlu bulunduğu, potansiyel olarak 115 yıl hapis cezasına çarptırılmasına sebep olabilecek yasal sıkıntıların ardından gerçekleştirdi.

Charles Hoskinson’ın Cevabı

Gelişimi devam eden kripto para dünyasının dikkat çeken parçalarından olan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın TV sunucusu Jim Cramer’in kripto alanı hakkındaki yorumlarına verdiği yanıt dikkat çekti.

Hoskinson tarafından paylaşılan videoda, Cramer’ın kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ı JP Morgan ile karşılaştırmıştı. Cramer’in Haziran 2022’de yaptığı açıklamada, Bankman-Fried’in kripto dünyasındaki rolünün önemine atıfta bulunarak, esasen yeni JP Morgan olduğu düşüncesini paylaşmıştı.

Ancak Sam Bankman-Fried’ın suçlu bulunduğu davanın ardından yapılan esprili şaka daha ciddi bir almış görünüyor. 2 Kasım 2023 tarihinde ABD Savcısı Damian Williams, Bankman-Fried’a yöneltilen yedi suçlamanın tamamından suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu karar ise yaklaşık bir ay süren duruşmanın ardından açıklandı.

Sam Bankman-Fried Kararı

LUNA faciasının ardından FTX’in Kasım 2022’deki çöküşü toparlanmaya çalışan kripto piyasasının ortasına bomba gibi düştü. Bu durum bireysel ve kurumsal yatırımcılar için milyarlarca dolarlık zararlarla sonuçlandı.

Bankman-Fried’ın görülen son davasının ardından ceza tarihi de Mart 2024 olarak belirlendi ve potansiyel olarak 115 yıla kadar hapis cezası alabilir. Kendisine yöneltilen önemli suçlamalar arasında dolandırıcılık ve kara para aklama da bulunuyor.

Bu arada Williams şu açıklamayı yaptı:

Sam Bankman-Fried, Amerikan tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirdi. Kripto para sektörü yeni olabilir ve Sam Bankman-Fried gibi figürler yeni olabilir, ancak bu tür dolandırıcılık ve yolsuzluk zaman kadar eskidir ve buna karşı sıfır toleransımız var.

Jim Cramer ve Yanlış Açıklamaları

Charles Hoskinson ve Jim Cramer arasında yaşanan ilk atışma bu değildi. Haziran ayında Hoskinson, hala piyasa değeri açısından 10 kripto para birimi içerisinde bulunan Cardano’yu yanlış telaffuz ettiği ve yanlış yazdığı için Cramer’ı alaycı bir biçimde düzeltmişti.

Bağlam için, canlı bir TV segmentinde, Cramer yanlışlıkla kripto para Cardano’yu “Car Danzo” olarak telaffuz etmişti. Bunun üzerine Hoskinson, “Bu Car Dano, Jim” şeklinde bir paylaşım yaparak hatayı şakacı bir şekilde düzeltmişti.

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