  Ne Bitcoin Ne XRP! ABD’nin 10 Yıllık Hazine Tahvillerindeki Artış En Çok Altcoin Kralını Vurdu!

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvilleri, 2007’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,9’un üzerine çıkarak hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıkları sarsmaya başladı. Ancak yakından bakıldığında, Hazine tahvillerindeki bu artışın en büyük ikinci kripto para Ethereum‘u (ETH), Bitcoin‘den (BTC) daha fazla etkilediği görülüyor.

Ethereum ABD Hazine Tahvillerinin Altında Performans Gösteriyor

Ethereum, kripto para yatırımcılarına ETH varlıklarını ağ üzerinde stake ederek stake ödülleri kazanma fırsatı sunuyor. Ancak, bu staking işlemi ile elde edilen getiri yıllık yüzde 3,5’e düşerek son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde 8’in üzerindeki önceki zirvenin önemli ölçüde altına indi.

ETH staking’in getirisi şu anda geleneksel finans sisteminin temelini oluşturan ABD’nin Hazine tahvillerinin sunduğu yaklaşık yüzde 5’lik getirinin altında. Bu tutarsızlık, pandemi sırasında yaygın olan ultra düşük faiz ortamından uzaklaşma nedeniyle bazen yüksek volatilite gösteren kripto para piyasasının cazibesinin nasıl azaldığını gösteriyor.

ETH’nin fiyatı yılın başından bu yana yüzde 32 oranında artarken, aynı dönemde BTC‘nin fiyatı yüzde 77 oranında yükseldi. Öte yandan ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinde geçen ay yaklaşık 50 baz puanlık bir artış yaşanırken, ETH’nin fiyatı yüzde 5’in üzerinde bir düşüş yaşadı ve BTC yüzde 8 oranında arttı.

ETH Staking Daha Az Cazip Hale Geliyor

ETH staking, Ethereum ağının güncellemelerinin ardından geçen yılın Eylül ayından itibaren popülerlik kazanmaya başladı. Ancak, stake edilen ETH miktarı, Mayıs ayına kıyasla Eylül ayında yüzde 67 oranında düşerek 1.2 milyon adete geriledi.

ETH’nin fiyatı şu anda bu yazının hazırlandığı sırada genel bir artış eğilimi içinde bin 580 dolar civarında bulunuyor ve bin 600 dolar civarındaki direnci kırmaya çalışıyor. Ethereum ağındaki aktif cüzdan adreslerinin 100 milyonu aşması, bu direncin yakın bir zamanda kırılabileceğini gösteriyor.