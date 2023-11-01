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Mükemmel Fırtına Yaklaşıyor! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin İkinci DTCC Bombası!

Özet

  • Invesco ve Galaxy Digital'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) DTCC'nin web sitesinde listelendi.
  • Böylece bu ETF başvurusu, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ının da DTCC'de listelenmesi gibi bir adım öne çıktı.
  • SEC'ten onayı için bekleyen bir ETF'nin DTCC listesine girmesi onay aldığı ya da alacağı anlamına gelmemektedir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:17
1 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Invesco ve Galaxy Digital’in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) Invesco Galaxy Bitcoin ETF‘si (BTCO) Depository Trust and Clearing Corporation’ın (DTCC) web sitesinde listelendi. Böylece iki dev varlık yönetimi şirketinin ETF başvuru süreci BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust‘ının (IBTC) da DTCC’de listelenmesinde olduğu gibi bir adım öne çıkmış oldu.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF’si DTCC’deki Yerini Aldı

Invesco Galaxy Bitcoin ETF’si, BTCO kısaltması ile DTCC’de listelendi. Cointelegraph’ın haberine göre spot ETF, listeye son altı gün içinde eklendi. Invesco Galaxy Bitcoin ETF’sinden önce DTCC‘de dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ı listelenmesi büyük heyecana neden olmuştu.

Bilindiği gibi bir ETF’nin DTCC’nin sitesindeki ETF Ürünleri listesine eklenmesi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) onay alacağının garantisi değildir. Bir DTCC sözcüsü, DTCC’nin yeni bir ETF’nin piyasaya sürülmesine hazırlık olarak NSCC menkul kıymet uygunluk dosyasına menkul kıymet eklemesinin standart bir uygulama olduğunu söyledi. Sözcü, “Bir ETF’in listede görünmesi, herhangi bir bekleyen düzenleyici veya diğer onay süreçleri için bir sonucun göstergesi değildir” dedi.

Küresel yatırım şirketi Invesco ve kripto varlık fonu Galaxy Digital tarafından ortak olarak yönetilen spot Bitcoin ETF’si BTCO‘nun başvurusu 21 Haziran’da yeniden aktif hale getirilmişti.

BlackRock’ın Başvurusu İle Tetiklenen Spot Bitcoin ETF’si Dalgası

Invesco ve Galaxy Digital’in SEC‘e yeniden spot Bitcoin ETF’si başvurusunda bulunması varlık yönetimi devi BlackRock’ın 15 Haziran’da spot Bitcoin ETF’si için dönüm noktası niteliğindeki başvurusunu yapmasıyla ortaya çıkan spot Bitcoin ETF ürünleri için benzer başvuru dalgasının patlak vermesinin ardından geldi.

Şu anda SEC’in önünde BlackRock, Invesco ve Galaxy Digital‘in başvurusunun yanı sıra ARK Invest, Bitwise, WisdomTree, Valkyrie, VanEck ve Fidelity gibi büyük oyuncuların ürünleri onay için bekliyor. ETF uzmanları SEC’in ETF başvurularından birine yeşil ışık yakmasının kaçınılmaz olarak piyasa genelinde büyük bir yükselişin kapısını aralayacağı ve Bitcoin’e ve altcoin’lere talebi ve dolayısıyla fiyatı önemli ölçüde artıracağını değerlendiriyor.

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