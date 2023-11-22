MtGox Alacaklıları Geri Ödemelerini Almaya Hazırlanıyor! Dev Bitcoin Satışı Gelebilir

Kripto para dünyasında MtGox borsası 2014 yılında bir siber saldırıya maruz kalmış ve 850 bin Bitcoin’in çalındığını duyurmuştu. Borsaya atanan kayyumlardan alacaklılara gönderilen elektronik postada ödemelere başlanacağı belirtiliyor. 142 bin BTC gibi devasa bir rakam dağıtıma konu olunca kripto para dünyası da bir satışın gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Kayyumun Duyurusu MtGox Alacaklılarına Umut Getirdi

Önemli bir gelişme olarak, MtGox alacaklıları iflas kayyumundan geri ödeme sürecinin başladığına işaret eden e-postalar aldılar. Kayyum heyeti, 2023 yılı boyunca fonları nakit olarak dağıtmaya başlamayı ve 2024 yılına kadar devam etmeyi hedefleyerek geri ödemeleri yakında başlatma planlarını özetledi.

Bu hareket, MtGox fiyaskosunun çözümünü uzun süredir bekleyen alacaklılara bir umut ışığı getiriyor. Kayyumun iletişimi, kripto para borsası MtGox’un diğer varlıklarının yanı sıra 142 bin BTC, 143 bin BCH ve 69 milyar yen tahsis etmeyi planladığını ortaya koyarak önerilen dağıtıma ışık tutuyor.

Bu kapsamlı geri ödeme planı, platformun çalkantılı çöküşünden bu yana sabırla tazminat bekleyen alacaklıların endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Gönderilen elektronik postada kayyum heyetinin geri ödemeleri 2023 takvim yılı içinde nakit olarak başlatmak için çaba sarf ettiği vurgulandı.

Ödemelerin Yapılması Bitcoin Satışını Beraberinde Getirebilir

Kayyum heyetinin yaptığı açıklamada ödemelerin 2024 yılına kadar devam edeceğinin belirtilmesi Aralık ayında önemli miktarda Bitcoin’in piyasada olacağı anlamına geliyor. Buna göre 142 bin Bitcoin’in (BTC) piyasada olması bir satış dalgasının da gelmesi demek.

Satış dalgasıyla birlikte Bitcoin fiyatının düşüşe geçmesi söz konusu olabilir. Ayrıca rakamsal olarak 5 milyar doları aşan Bitcoin (BTC) miktarının piyasada emilmesi kolay olmayacak. Alacaklılar gelecek geri ödemeleri sabırsızlıkla beklerken, kayyumun hem 2023 hem de 2024’te fon dağıtma taahhüdü müflis kripto para borsası MtGox destanını sonuçlandırmaya yönelik önemli bir adım anlamına geliyor.

Diğer taraftan gönderilen elektronik postada belirtilen duyuru yıllarca süren belirsizliğin ardından finansal iyileşmenin çarklarının harekete geçeceğinin bir işareti. Ayrıca olayın mağdurları arasında da bir iyimserlik duygusu uyandırıyor. Gelişmelerin kripto para piyasasına yönelik etkilerinin dağıtım yapılırsa Aralık ayı içerisinde görülmesi beklenebilir. Bitcoin yazının yazıldığı sırada 36 bin 486 dolar seviyesinden işlem görüyor.