Moda firması, kripto ile ödemeleri altyapısına tanımlıyor ve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)'ye ek olarak bu 4 altcoin ile ödeme alınabileceğini açıklıyor.

Lüks bir moda markası olarak bilinen Off-White, Paris, Milano ve Londra’daki merkez mağazalarında kripto para birimleri ile ödemeleri kabul edeceklerini açıklıyor. Off-White, ödemeleri Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ile alabileceklerini de ekliyor. Firma, bu ödemelerin sağlanması için Belin merkezli Lunu tarafından sağlanan bir arbitraj sisteminden yararlanmayı planlıyor.

Dev Markaların Yönelimi

Off-White, geçen yıl tahmini olarak 7 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği düşünülüyor. Moda sektöründe kripto ödemeleri giderek yaygınlaşırken, özellikle lüks giyim olarak bilinen ve moda piyasasında ciddi bir arza sahip olan bu markanın kripto adımı, elbette ki kriptoların benimsenmesine de katkıda bulunuyor.

Daha önce bir saat markası olan Hublot ve İtalyan sokak giyimi markası olan Philipp Plein de dahil olmak üzere birçok lüks moda markası kriptolar ile ödemelere adım atmıştı. Kripto ve dijital varlıkların kabulü, giderek gelişen ödeme altyapısı ile dev markalar arasında artan bir trende girdiği görülüyor.

Web3 ve Kriptoların Benimsenmesi

Off-White’ın ödeme altyapısı olarak kullanacağı Lunu, hem kripto ve fiat para birimleri arasındaki değişimi sağlarken hem de üçüncü taraf blockchain işlemlerini izleyip doğrulama hizmeti sunuyor. Lunu, Web3 teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu savunuyor ve sürekli gelişen müşteri tabanının ihtiyaçlarını ancak Web3’ün giderebileceğini belirtiyor.

Ayrıca Off-White’ın müşteri tabanının çoğunluğunun Y kuşağı olduğu da biliniyor. Y kuşağı, kripto piyasasını en çok benimseyen ve aktif kullananlardan olmasıyla firmanın bu adımı aslında kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hem bankalar hem de kripto ve finans dışı diğer sektörler, müşterilerin istekleri ve teknolojinin inovasyonu ile giderek kriptolara yöneliyor. Kriptolar ve Web3 tabanlı uygulamalar, bu firmalarla kalmayıp trendi giderek artarak benimsemenin de ötesinde artık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkacaktır.