X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Moda Sektörünün Bu Dev Markası Artık Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve 4 Altcoin ile Ödeme Alıyor!

Moda Sektörünün Bu Dev Markası Artık Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve 4 Altcoin ile Ödeme Alıyor!

Moda firması, kripto ile ödemeleri altyapısına tanımlıyor ve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH)'ye ek olarak bu 4 altcoin ile ödeme alınabileceğini açıklıyor.
15:08
4 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Lüks bir moda markası olarak bilinen Off-White, Paris, Milano ve Londra’daki merkez mağazalarında kripto para birimleri ile ödemeleri kabul edeceklerini açıklıyor. Off-White, ödemeleri Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ile alabileceklerini de ekliyor. Firma, bu ödemelerin sağlanması için Belin merkezli Lunu tarafından sağlanan bir arbitraj sisteminden yararlanmayı planlıyor.

Dev Markaların Yönelimi

Off-White, geçen yıl tahmini olarak 7 milyar dolarlık bir gelir elde ettiği düşünülüyor. Moda sektöründe kripto ödemeleri giderek yaygınlaşırken, özellikle lüks giyim olarak bilinen ve moda piyasasında ciddi bir arza sahip olan bu markanın kripto adımı, elbette ki kriptoların benimsenmesine de katkıda bulunuyor.

Daha önce bir saat markası olan Hublot ve İtalyan sokak giyimi markası olan Philipp Plein de dahil olmak üzere birçok lüks moda markası kriptolar ile ödemelere adım atmıştı. Kripto ve dijital varlıkların kabulü, giderek gelişen ödeme altyapısı ile dev markalar arasında artan bir trende girdiği görülüyor.

Web3 ve Kriptoların Benimsenmesi

Off-White’ın ödeme altyapısı olarak kullanacağı Lunu, hem kripto ve fiat para birimleri arasındaki değişimi sağlarken hem de üçüncü taraf blockchain işlemlerini izleyip doğrulama hizmeti sunuyor. Lunu, Web3 teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu savunuyor ve sürekli gelişen müşteri tabanının ihtiyaçlarını ancak Web3’ün giderebileceğini belirtiyor.

Ayrıca Off-White’ın müşteri tabanının çoğunluğunun Y kuşağı olduğu da biliniyor. Y kuşağı, kripto piyasasını en çok benimseyen ve aktif kullananlardan olmasıyla firmanın bu adımı aslında kaçınılmaz oluyor. Günümüzde hem bankalar hem de kripto ve finans dışı diğer sektörler, müşterilerin istekleri ve teknolojinin inovasyonu ile giderek kriptolara yöneliyor. Kriptolar ve Web3 tabanlı uygulamalar, bu firmalarla kalmayıp trendi giderek artarak benimsemenin de ötesinde artık bir gerçeklik olarak karşımıza çıkacaktır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
NEAR Protocol (NEAR) İçin Doğru Zaman Mı?
NEAR Protocol (NEAR) İçin Doğru Zaman Mı?
Analistler Bu 2 Metaverse Token’a Göz Dikti: İkisi de Binance’de Var! 
Analistler Bu 2 Metaverse Token’a Göz Dikti: İkisi de Binance’de Var! 
Santiment Raporluyor: Bu Altcoinler Yükselişte Ancak Bitcoin (BTC)’de Durum Ne?
Santiment Raporluyor: Bu Altcoinler Yükselişte Ancak Bitcoin (BTC)’de Durum Ne?
6,7 Milyon Adet Token Yakımı Gerçekleşti: Bu Altcoin, Güçlü Bir Yükseliş İvmesi Yakaladı!
6,7 Milyon Adet Token Yakımı Gerçekleşti: Bu Altcoin, Güçlü Bir Yükseliş İvmesi Yakaladı!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Altcoin’e İşaret Etti!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Altcoin’e İşaret Etti!
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Chris: 6 Altcoin Nisan 2022’de Zengin Edebilir!
Chris: 6 Altcoin Nisan 2022’de Zengin Edebilir!
Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Yükselecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Dizi Karakteri Oluyor!
Tekstil Sektörü de Metaverse'e Dahil Oldu! Türk Tekstilciler'den Önemli Hamle
Blockchain Tabanlı Play-to-Earn Oyunları, Gaming Sektörüne Nasıl Bir Yön Çizecek?
Fluffy Polar Bears NFT Müjdeyi Verdi! Iceverse Nedir?
NFT Platformu 3 Ayda Milyon Dolarlık Yatırım Aldı!
Son Teknik Analizler
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022