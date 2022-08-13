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Mines Of Dalarnia Coin Nasıl Alınır?

Mines of Dalarnia, oyuncuların oyun içi kaynaklar ve mineraller aramak için arazilerde kürek çekebilecekleri 2D platform madenciliği oyunudur
20:00
13 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mines of Dalarnia, oyuncuların oyun içi kaynaklar ve mineraller aramak için çeşitli arazilerde kürek çekebilecekleri bir 2D platform madenciliği oyunudur. Oyuncular, bahsi geçen kaynakları elde ederek karakterlerini ve ekipmanlarını yükseltmeye çalışabilir ve onlara ilerlemeleri için gerekli araçları etkin bir şekilde verebilir.

Mines Of Dalarnia (DAR) Nedir?

Bir karakter yaratılan dünyanın sayısız turundan yeterince mineral elde ederse, o zaman bir rafineri açabilir. Oyunun emlak bölümünün altına düşen bir rafineri, oyuncuların tokenlar, araçlar veya mineraller için diğer kullanıcılarla seviyeleri değiştirmesinin bir yoludur. Madenciler ve toprak sahipleri birlikte, Mines of Dalarnia’yı hareket halinde tutar.

Dalarnia tokenları (DAR), Mines of Dalarnia’daki varsayılan para birimidir. Çeşitli oyun içi görevleri tamamlamak, canavarları yenmek ve sadece oyunu oynamak için ödüllendirilir. Oyuncular, yerel para birimini kullanarak, tüm kullanıcılara açık olan NFT pazarından aletler, kozmetikler ve mineraller satın alabilirler. Bunun da ötesinde, oyuncular oyunun mülk yönetimi bölümü aracılığıyla diğer kullanıcılardan toplu olarak seviye satın alabilirler.

DAR Token ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

  • DAR tokenları Kasım 2021’de piyasaya sürüldü
  • DAR jetonlarının toplam arzı 800.000.000 DAR
  • Launchpool ödülleri için 24 milyon DAR ayrıldı

DAR; pazarı bir arada tutan etken olmasının yanı sıra oyunun kendisini değiştirme gücünü de içinde barındırıyor. Dolayısıyla DAR sahipler oyun ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olabilir.

Öte yandan DAR, bir ERC-20 toeknıdır ve CHK Web Cüzdanı kullanılarak saklanabilir. DAR dahil hepsi bir arada platformu kullanarak birden fazla dijital varlık gönderebilir, alabilir ve değiş tokuş edebilirsiniz.

DAR Coin Nereden Alınır?

DAR Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir.  DAR Coin; Binance platformunda DAR/BTC, DAR/USDT ve DAR/BUSD gibi işlem paritelerinde işlem görüyor. DAR Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,34 dolardan alım satım işlemi görüyor.

DAR satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de DAR Coin satın alabilirsiniz. DAR/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. DAR/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından DAR Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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