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  •   Milyonluk Kıdemli Analist: İki Altcoin BTC’den İyi Performans Gösterecek!

Milyonluk Kıdemli Analist: İki Altcoin BTC’den İyi Performans Gösterecek!

Kripto para yatırımcıları bir sonraki boğa döngüsünde büyük bir sürprizle karşılaşabilir. Ve henüz sevinmek için erken gibi görünüyor.
20:30
2 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para topluluğu tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen popüler bir analist 2 altcoin için görüşünü açıkladı. Ona göre bu iki kripto para Bitcoin (BTC)’den daha iyi performans gösterebilir. Peki bu altcoinler için sahip olduğu iyimserliğin sebebi ne? Neden Bitcoin’den daha iyi performans göstermelerini bekliyor?

Yükselecek Altcoinler

Coin Bureau isimli kripto analiz kanalının sunucusu Guy Turner, bir sonraki kripto boğa koşusu sırasında iki kripto paranın Bitcoin’den daha iyi performans göstermesini bekliyor. Electric Capital tarafından hazırlanan bir rapora atıfta bulunan Turner, 2 milyonu aşkın takipçisine iki layer1 çözümünün Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Near Protocol (NEAR) gibi şirketlerden önemli ölçüde daha az fon almasına rağmen geliştiricileri çekebildiğini ve elinde tutabildiğini söylüyor. Turner, bunun DOT ve ATOM’un bir sonraki kripto döngüsünde parlayacağının bir işareti olduğunu söylüyor.

“Önemli ölçüde daha az finansmana sahip olmalarına rağmen bir geliştirici tabanı oluşturmaya devam etme yeteneği Polkadot ve Cosmos’un paylaştığı en önemli özellikleridir. Bana deli diyebilirsiniz ama bence bu, Polkadot ve Cosmos’un en kararlı topluluklara ve dolayısıyla en üretken ekosistemlere sahip olduğunun somut bir kanıtı. Önceki kripto döngüsü sırasında DOT ya da ATOM’dan havai fişek görmemiş olmamız, bir sonraki döngünün onların parlama zamanı olacağını gösteriyor.”

Geleceği Olan Altcoinler

Electric Capital raporuna göre, Solana, Polkadot, Cosmos ve Polygon’daki geliştirici sayısı 2018 kripto kışında 200’den az iken şu anda 1.000’in üzerine çıktı. Aptos (APT) geliştirici sayısı bir önceki yıla göre %50’nin üzerinde artış yaşarken Near Protocol’deki geliştiriciler bir önceki yıla göre %40 arttı. Ancak yine de Turner, ATOM ve DOT için çok daha iyimser olduğunu yineliyor.

Ayrıca diğer bir önemli konuya dikkat çekiyor;

“Dikkat çekeceğim en önemli husus henüz kripto paralarda gerçek bir dip görmemiş olma ihtimalimizdir. Eğer haklıysam bahsettiğim geliştiricileri elde tutma konusu riske girecektir. Eğer düşüşte bunu başaramazlarsa bu onların geleceğini olumsuz etkiler”.

Kıdemli analist ayrıca kripto paraların üzerindeki düzenleyici risklerin devam ettiği ve SEC’in kripto şirketlerine uyguladığı baskıyı artırabileceği konusunda da takipçilerini uyarıyor.

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