Ethereum için yaşanan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Milyonların beklediği haber geliştiricilerden gelmeye ve detaylanmaya devam ediyor.

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Ağın çekirdek geliştiricileri Perşembe günü yaptıkları bir görüşmede, Ethereum’un merakla beklenen ve stake edilmiş ETH’nin geri çekilmesini sağlayacak Şangay yükseltmesinin muhtemelen Nisan ayının ilk iki haftasında gerçekleşeceğini belirledi.

Tarih Öne Mi Çekiliyor?

Daha önce bildirildiği üzere, yükseltme Mart ayında yayınlanmak üzere kesin olarak planlanmış olsa da, bazı Ethereum geliştiricileri bu zaman çizelgesinin Ocak ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşeceğinden şüphe duymaya başlamıştı.

Ethereum’un geliştiricileri şimdi 14 Mart’ta veya civarında Şangay yükseltmesinin kapsamlı bir provası olan Goerli test ağını başlatmayı planlıyor. Yaklaşık bir ay sonra, her şeyin sorunsuz ilerlemesi halinde, gerçek Şangay yazılım güncellemesi Nisan ortasında yayına girecek.

Şanghay’ın tam olarak ne zaman hayata geçirileceği, güncellemenin sismik finansal etkileri nedeniyle özellikle yakından takip ediliyor. Ethereum, Ethereum işlemlerinin ağa ETH yatıran kullanıcılar tarafından doğrulandığı bir proof-of-stake modeline geçmeye başladığından beri, aynı kullanıcılar ağa katılımları için yeni üretilen ETH şeklinde ödüller biriktirdi. ETH stake etme işleminin Aralık 2020’de başlamasından bu yana Ethereum’a 28,7 milyar dolar değerinde ETH yatırıldı. Bu, dolaşımdaki tüm ETH’nin yaklaşık %14,5’ine denk geliyor.

Ancak bu fonlar ve ortaya çıkardıkları ödüller henüz çekilemiyor. Ethereum kullanıcılarının yatırdıkları ETH’leri çekebilmelerini mümkün kılmak Şangay’ın temel bileşeni durumunda.

Stake Konusunda Son Durum

Şu anda Ethereum ile stake yapan en büyük kuruluşlar Lido gibi aracı stake hizmetleri ve Coinbase, Kraken ve Binance gibi kripto borsaları. Dune Analytics’e göre, müşterilerin ETH’lerini stake etmek ve pasif ödüller kazanmak için bir araya getiren bu dört şirket, şu anda ağ ile stake edilen tüm ETH’lerin %56’sını oluşturuyor.

Birçoğu mevcut kripto kışında çökmüş olan bu firmalar, müşterilere stake edilmiş ETH ödüllerini dağıtmaya ve ücretleri en üstten sıyırmaya başlamak için açık bir teşvike sahip. JP Morgan analistleri Ocak ayında, Şangay yükseltmesinin tek başına, zor durumdaki kripto borsası Coinbase için yeni bir çağ başlatabileceğini öngörmüştü. Yatırım bankası, stake etmenin Coinbase’e yılda 225 milyon ila 545 milyon dolar arasında gelir kazandırabileceğini tahmin ediyor.

Yükseltmeye bu kadar çok şey bağlıyken, Ethereum’un çekirdek geliştiricileri Şangay’ı olabildiğince çabuk kapıdan çıkarmak için çabaladı. Ağın geliştiricileri, Ethereum ağında beklenen ve çok ihtiyaç duyulan diğer iyileştirmeleri Şanghay’ın çıkışını hızlandırmak için çıkardılar ve hatta Ethereum’un kodlama yöntemlerinde yapılan küçük teknik değişiklikleri yükseltmeye eklemekten kaçındılar, bu da önümüzdeki yıllarda ağ için teknik borç yaratabilecek bir karardı.

Ocak ayında konuyla ilgili bir geliştiriciler toplantısı sırasında bu kararları protesto eden çekirdek geliştirici Micah Zoltu şu açıklamayı yaptı:

Ethereum’un uzun vadeli sağlığını düşünmüyoruz gibi geliyor dedi. “‘Halkın istediğini bugün nasıl yapabiliriz’ diye düşünüyoruz. Ancak Şangay’ın çıkışını hızlandırmak için yapılan fedakarlıklar boşa gitmiş olabilir; zira yükseltme, orijinal çıkış takviminden az da olsa kayıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.