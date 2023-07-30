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  •   Milyonlarca Dolar Değerinde Token Piyasa Sürülecek! Altcoinde İşler Karışabilir!

Milyonlarca Dolar Değerinde Token Piyasa Sürülecek! Altcoinde İşler Karışabilir!

Özet

  • Optimism'de 36 milyon doları aşan 24 milyon OP piyasaya sürüldüğünde işler kısa vadede daha da kötüye gidebilir.
  • OP'nin toplam arzının %16'sı piyasaya sunuldu.
  • Altcoinde on-chain veriler düşüşte.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:10
30 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Optimism (OP), kısa süre önce yükselişe geçti ve son 24 saat içerisinde kazanımlar elde etti. Ancak, OP dolaşımdaki arzında bir artışa tanık olduğu için iyi günler uzun sürmeyebilir. Token Unlocks’un son tweet’i, 30 Temmuz 2023’te piyasada milyonlarca dolar değerinde OP’lerin piyasaya sürüldüğünü ortaya koydu. Uzmanlara göre dolaşan arz arttıkça, OP’nin yükseliş rallisinin sona erme olasılığı yüksek.

OP’de Fiyat Artışı Hızlandı!

Bir hafta süren fiyat düşüşünün ardından, token fiyatı birdenbire yükseliş ivmesi kazandı. CoinMarketCap’e göre OP, son 24 saatte %4’ten fazla arttı. Yazı kaleme alındığında, 1 milyar doları aşan piyasa değeriyle 1,56 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte fiyat artış trendine, işlem hacminde genellikle düşüş sinyali olan çift haneli düşüş eşlik etti. Değeri 36 milyon doları aşan 24 milyon OP piyasaya sürüldüğünde işler kısa vadede daha da kötüye gidebilir. Token Unlocks’a göre kilidi yeni açılan token’lar, Optimism’in arzının %3,56’sını oluşturuyordu.

Şu an itibariyle, Optimism’in toplam arzının %16’sı piyasaya sunuldu. Basitçe söylemek gerekirse, arz arttığında talep azalır ve bu da bir varlığın fiyatının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle uzmanlara göre OP’nin boğa rallisinin durma şansı muhtemel görünüyor. Ek olarak token’ın zincir üstü metrikleri son fiyat artışlarına rağmen düşüş eğilimi gösterdi.

OP’de Yüksek Arzın Sonuçları Neler?

Örneğin MVRV oranı geçen hafta keskin bir şekilde düştü. Ağırlıklı duyarlılığından da anlaşılacağı üzere, OP çevresindeki olumsuz duygu piyasada baskındı. Balina işlem sayısı düştü ve balinaların token ticaretine daha az istekli olduğunu yansıtıyor. Bununla birlikte Optimism açık ilgisi düştü.

Metrikteki bir düşüş genellikle bir trendin tersine dönmesi anlamına gelebilir ve OP’nin yükseliş trendinin yakında sona erme şansını artırabilir. Üstel Hareketli Ortalama (EMA), 20 günlük EMA 55 günlük EMA’yı tersine çevirirken yükseliş eğilimi gösterdi. OP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliyor. Para Akışı Endeksi (MFI) de aynı eğilimi izleyerek fiyat artışının devam etmesi için umut olabilir. Ayrıca Chaikin Para Akışı (CMF), nötr 0 işaretinin altında olduğu için düşüş eğilimini sürdürdü.

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