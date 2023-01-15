Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Milyar Dolarlık Fon Yöneticisinin Bitcoin Görüşü: En Büyük Boğa Koşusu Kapıda!

Milyar Dolarlık Fon Yöneticisinin Bitcoin Görüşü: En Büyük Boğa Koşusu Kapıda!

1.300.000.000 milyar dolarlık devasa fonun baş yatırım sorumlusundan iddialı Bitcoin (BTC) yorumu! Kripto paralarda buna hazır olun!
00:00
15 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitwise Investments kripto para fonunun baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, yükseliş piyasası hakkında görüşlerini bildirdi.

“Kripto Paralar İyi Konumda”

Piyasaların tanınan ismi Matt Hougan görüşlerini bildirdiği bir açıklamada, kripto para piyasasının önümüzdeki günlerde iyi bir performans gösterebilmesi için iyi bir yerde olduğunu belirterek “rekor seviyeler” hakkındaki yorumlarını kamuoyuna duyurdu. Matt Hougan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Piyasalar bir toparlanma sahnelemek için iyi bir konumda. Sonunda, kripto para biriminin toparlanacağına inanıyoruz. Tarihi veriler incelendiğinde, kripto para piyasalarının her büyük geri çekilmeden geri döndüğünü görebiliriz. Mevcut konumunda farklı olacağını düşünmüyoruz. Ayrıca kripto para birimlerindeki bir sonraki boğa piyasasının şimdiye kadarki en büyük olacağına inanıyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri ve ana akım benimsemeyi etkileyen bir yeni uygulama dalgasıyla.

Bununla birlikte Matt Hougan’a göre, yükselişin nedenlerinden bazıları kripto para endüstrisinde son dönemlerde yaşanan büyüme ve yenilik önemli bir etken. Hougan konu hakkında şunları söyledi:

Ethereum’un “Birleşme” gibi teknolojik Blockchain geliştirmeleri, Layer-2 çözümlerinin yükselişi gibi ölçeklendirme ilerlemeleri ve ortaya çıkan yeni uygulamaların gelişmeleri bizi yükselişe geçirdi.

BTC’de Uzun Vadeli Yükseliş

Ayrıca Bitwise CIO, kripto para piyasasının hızlı toparlanmasının uzun soluklu bir yükselişin öncüsü olabileceğini belirterek şunları vurguladı:

Piyasa bir sonraki yükseliş aşamasına girmeden önce bir süre yatay hareket edeceğinden şüpheleniyoruz. Hatta başka bir kripto para şirketi başarısızlığı, token patlaması veya düzenleyici eylem tarafından katalize edilen başka bir krizin çökme riskini bile yeniden gündeme getirmesi olası.

Öte yandan kripto para piyasalarında üst üste yaşanan krizlerin etkilerinin kolay kolay silinmeyeceği ve bu durumların önümüzdeki aylarda da yükseliş ivmesinin önüne geçebileceğinin altını çizerek şunları belirtti:

İyileşmek kolay olmayacak. FTX’in dolandırıcılıkla dolu patlaması ve daha geniş kripto kredi krizi, piyasalara karanlık bir gölge düşürüyor. Düzenleyiciler hareket geçti, bankacılık ilişkileri yıpranmış ve yatırımcılar şüpheci. Buna ek olarak, bu yıl içerisinde Mt. Gox yerleşiminden 127.000 Bitcoin’in piyasaya sürülmesi ve Bitcoin madenciliği alanındaki sıkıntılar gibi yeni riskler ufukta beliriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Nam Salan Analistten İddialı Yorum: “BTC’ye Odaklanmanın Zamanı Geldi!
Nam Salan Analistten İddialı Yorum: “BTC’ye Odaklanmanın Zamanı Geldi!
Bitcoin’de (BTC) 2 Uzmandan 2 Farklı Yorum! Ralli Devam Edecek Mi?
Bitcoin’de (BTC) 2 Uzmandan 2 Farklı Yorum! Ralli Devam Edecek Mi?
Yatırımcılar Dikkat: 2023 Yılında Dikkat Edilmesi Gereken 5 Büyük Altcoin! Hepsi 1 Doların Altında!
Yatırımcılar Dikkat: 2023 Yılında Dikkat Edilmesi Gereken 5 Büyük Altcoin! Hepsi 1 Doların Altında!
Bitcoin’e Göre Yüzde 261 Kâr Etmek Bir Adım Uzakta Olabilir! Duyduklarınıza Şaşıracaksınız!
Bitcoin’e Göre Yüzde 261 Kâr Etmek Bir Adım Uzakta Olabilir! Duyduklarınıza Şaşıracaksınız!
Dikkat! 1 Günde Oran Tam Yüzde 500 Arttı! Bu Altcoin’in Sahipleri Bayram Edecek!
Dikkat! 1 Günde Oran Tam Yüzde 500 Arttı! Bu Altcoin’in Sahipleri Bayram Edecek!
Kemerlerinizi Bağlayın! 3 Analiz Firması Bitcoin İçin Aynı Fikre Ulaştı! Onlar Artık Biriktiriyor!
Kemerlerinizi Bağlayın! 3 Analiz Firması Bitcoin İçin Aynı Fikre Ulaştı! Onlar Artık Biriktiriyor!
2025-2030 Hedefli Analiz! Terra (LUNA) Fiyat Tahmini!
2025-2030 Hedefli Analiz! Terra (LUNA) Fiyat Tahmini!
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
PlanB: Bitcoin ve Kripto Burada Dibi Gördü ve Hedefime Gidiyor! Tarih Verdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022