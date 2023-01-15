1.300.000.000 milyar dolarlık devasa fonun baş yatırım sorumlusundan iddialı Bitcoin (BTC) yorumu! Kripto paralarda buna hazır olun!

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Bitwise Investments kripto para fonunun baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, yükseliş piyasası hakkında görüşlerini bildirdi.

“Kripto Paralar İyi Konumda”

Piyasaların tanınan ismi Matt Hougan görüşlerini bildirdiği bir açıklamada, kripto para piyasasının önümüzdeki günlerde iyi bir performans gösterebilmesi için iyi bir yerde olduğunu belirterek “rekor seviyeler” hakkındaki yorumlarını kamuoyuna duyurdu. Matt Hougan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Piyasalar bir toparlanma sahnelemek için iyi bir konumda. Sonunda, kripto para biriminin toparlanacağına inanıyoruz. Tarihi veriler incelendiğinde, kripto para piyasalarının her büyük geri çekilmeden geri döndüğünü görebiliriz. Mevcut konumunda farklı olacağını düşünmüyoruz. Ayrıca kripto para birimlerindeki bir sonraki boğa piyasasının şimdiye kadarki en büyük olacağına inanıyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyeleri ve ana akım benimsemeyi etkileyen bir yeni uygulama dalgasıyla.

Bununla birlikte Matt Hougan’a göre, yükselişin nedenlerinden bazıları kripto para endüstrisinde son dönemlerde yaşanan büyüme ve yenilik önemli bir etken. Hougan konu hakkında şunları söyledi:

Ethereum’un “Birleşme” gibi teknolojik Blockchain geliştirmeleri, Layer-2 çözümlerinin yükselişi gibi ölçeklendirme ilerlemeleri ve ortaya çıkan yeni uygulamaların gelişmeleri bizi yükselişe geçirdi.

BTC’de Uzun Vadeli Yükseliş

Ayrıca Bitwise CIO, kripto para piyasasının hızlı toparlanmasının uzun soluklu bir yükselişin öncüsü olabileceğini belirterek şunları vurguladı:

Piyasa bir sonraki yükseliş aşamasına girmeden önce bir süre yatay hareket edeceğinden şüpheleniyoruz. Hatta başka bir kripto para şirketi başarısızlığı, token patlaması veya düzenleyici eylem tarafından katalize edilen başka bir krizin çökme riskini bile yeniden gündeme getirmesi olası.

Öte yandan kripto para piyasalarında üst üste yaşanan krizlerin etkilerinin kolay kolay silinmeyeceği ve bu durumların önümüzdeki aylarda da yükseliş ivmesinin önüne geçebileceğinin altını çizerek şunları belirtti: