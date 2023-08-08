  • CoinTürk
  •   Mike Novogratz: Spot Bitcoin ETF Onayı Beklediğim Tarihte Gelecek! Boğa Sezonu Ne Zaman?

Mike Novogratz: Spot Bitcoin ETF Onayı Beklediğim Tarihte Gelecek! Boğa Sezonu Ne Zaman?

Özet

  • - Kripto milyarderi Mike Novogratz önümüzdeki 6 ay içinde Spot Bitcoin ETF onayı bekliyor.
  • - Ark Invest CEO'su Wood yakında onay beklemediğini söyledi.
  • - Spot ETF onaylarının ardından kurumsallar zorlu bir rekabetin içine girecek.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
19:00
8 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatının yeniden etkileyici yükselişler yaşaması için büyük fiyat katalizörüne ihtiyacı var. Bu fiyat katalizörlerinin de başında spot ETF onayı geliyor. Önümüzdeki günlerde Ark Invest başvurusuyla alakalı karar gelecek ve kripto milyarderi Mike önemli açıklamalarda bulundu. Bugün yaptığı açıklamaların detayları neler?

Spot Bitcoin ETF Onayı Ne Zaman?

Galaxy Digital Kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz kripto endüstrisindeki büyüme potansiyelinin önündeki en güçlü engelin SEC Başkanı olduğunu savunuyor. Ona göre BlackRock ve Invesco için Spot Bitcoin ETF onayı “dört ila altı ay” içinde gelecek. Mike bunun sadece an meselesi olduğuna inanıyor ve onay konusunda iddialı bir iyimserliğe sahip.

Cathie Wood ise dün yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinde kendi başvuruları için bir karar erteleme duyurusu göreceklerini söyledi. Ayrıca Spot Bitcoin ETF ihraççılarının adeta kedi köpek gibi birbirleriyle savaşacağının da altını çizdi. Tüm ETF’ler elinde BTC tutacak ve en iyi pazarlama stratejisini uygulayanlar milyarlarca dolarlık kazancı cebine koyacak.

Kripto Paraların Geleceği

Michael Novogratz, geçen yıl kripto para dünyasında yaşanan çalkantıların ardından daha geleneksel kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına katılımının arttığına dair işaretler gördüğünü söyledi.

“Kurumlar yakın vadede bir miktar geri döndüler. Vadeli işlemlere geri döndüler. Bu hisse senetlerinin bazılarına geri döndüler. Ama daha da önemlisi, yapısal olarak geri dönüş sinyalleri veriyorlar.”

Galaxy Digital Holdings Ltd’nin kurucusu ve CEO’su Novogratz piyasanın geleceğine dair iyimserliğini koruyor. Üstelik ilk bölümde belirttiği “6 ay içinde onay beklentisi” Bitcoin halving dönemiyle de uyumlu görünüyor. Üstelik Fed’in 2024 ikinci çeyrek başında faiz indirimlerine başlayacağını düşünürsek piyasa görüşleri takvimle de uyumlu.

Elbette kripto para piyasaları öngörülemezliğiyle meşhur. Üstelik yıllar geçtikçe piyasa büyümesindeki çarpan etkisi de zayıflıyor. Buna rağmen BlackRock öncülüğünde kurumsal devlerinin 2024 boğa hikayesine hazırlanıyor olması herkesi heyecanlandırıyor.

Zaman Mike’ın haklı olup olmadığını gösterecek. Bitcoin fiyatı şimdilik 29.500 dolar bölgesini aşmakta zorlanmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin 29.800 Dolar! Uzmanlar Yaklaşan Şeyi Gördüklerini Söylüyor!
Bitcoin 29.800 Dolar! Uzmanlar Yaklaşan Şeyi Gördüklerini Söylüyor!
Bitcoin Fiyatındaki Son Gelişmeler: Ark Invest Raporunun Ayrıntıları
Bitcoin Fiyatındaki Son Gelişmeler: Ark Invest Raporunun Ayrıntıları
Son Dakika: Kripto Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin Fiyatı Yeniden Büyük Direnci Hedefliyor!
Son Dakika: Kripto Düşüşü Bitti Mi? Bitcoin Fiyatı Yeniden Büyük Direnci Hedefliyor!
Bitcoin’in Gücü İtibari Paraları Gözden Düşürecek! Yıllık Yüzde 100’lük Artış Kaçınılmaz!
Bitcoin’in Gücü İtibari Paraları Gözden Düşürecek! Yıllık Yüzde 100’lük Artış Kaçınılmaz!
BTC Neden 29.000 Doların Altına Düştü? Uzmanların Bitcoin Hedefi!
BTC Neden 29.000 Doların Altına Düştü? Uzmanların Bitcoin Hedefi!
Spot Bitcoin ETF Onayı 13 Ağustos’ta Gelir Mi? Cathie Wood Cevap Verdi!
Spot Bitcoin ETF Onayı 13 Ağustos’ta Gelir Mi? Cathie Wood Cevap Verdi!
Bloomberg’in Kıdemli Uzmanı Bitcoin’i İşaret Etti Ve Belirtti: Bu Sefer 2021’den Farklı!
Bloomberg’in Kıdemli Uzmanı Bitcoin’i İşaret Etti Ve Belirtti: Bu Sefer 2021’den Farklı!
Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi! Bitcoin’de (BTC) Bu Tarihe Dikkat!
Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi! Bitcoin’de (BTC) Bu Tarihe Dikkat!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023