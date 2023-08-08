Bitcoin fiyatının yeniden etkileyici yükselişler yaşaması için büyük fiyat katalizörüne ihtiyacı var. Bu fiyat katalizörlerinin de başında spot ETF onayı geliyor. Önümüzdeki günlerde Ark Invest başvurusuyla alakalı karar gelecek ve kripto milyarderi Mike önemli açıklamalarda bulundu. Bugün yaptığı açıklamaların detayları neler?

Spot Bitcoin ETF Onayı Ne Zaman?

Galaxy Digital Kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz kripto endüstrisindeki büyüme potansiyelinin önündeki en güçlü engelin SEC Başkanı olduğunu savunuyor. Ona göre BlackRock ve Invesco için Spot Bitcoin ETF onayı “dört ila altı ay” içinde gelecek. Mike bunun sadece an meselesi olduğuna inanıyor ve onay konusunda iddialı bir iyimserliğe sahip.

Cathie Wood ise dün yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinde kendi başvuruları için bir karar erteleme duyurusu göreceklerini söyledi. Ayrıca Spot Bitcoin ETF ihraççılarının adeta kedi köpek gibi birbirleriyle savaşacağının da altını çizdi. Tüm ETF’ler elinde BTC tutacak ve en iyi pazarlama stratejisini uygulayanlar milyarlarca dolarlık kazancı cebine koyacak.

Kripto Paraların Geleceği

Michael Novogratz, geçen yıl kripto para dünyasında yaşanan çalkantıların ardından daha geleneksel kurumsal yatırımcıların kripto para piyasalarına katılımının arttığına dair işaretler gördüğünü söyledi.

“Kurumlar yakın vadede bir miktar geri döndüler. Vadeli işlemlere geri döndüler. Bu hisse senetlerinin bazılarına geri döndüler. Ama daha da önemlisi, yapısal olarak geri dönüş sinyalleri veriyorlar.”

Galaxy Digital Holdings Ltd’nin kurucusu ve CEO’su Novogratz piyasanın geleceğine dair iyimserliğini koruyor. Üstelik ilk bölümde belirttiği “6 ay içinde onay beklentisi” Bitcoin halving dönemiyle de uyumlu görünüyor. Üstelik Fed’in 2024 ikinci çeyrek başında faiz indirimlerine başlayacağını düşünürsek piyasa görüşleri takvimle de uyumlu.

Elbette kripto para piyasaları öngörülemezliğiyle meşhur. Üstelik yıllar geçtikçe piyasa büyümesindeki çarpan etkisi de zayıflıyor. Buna rağmen BlackRock öncülüğünde kurumsal devlerinin 2024 boğa hikayesine hazırlanıyor olması herkesi heyecanlandırıyor.

Zaman Mike’ın haklı olup olmadığını gösterecek. Bitcoin fiyatı şimdilik 29.500 dolar bölgesini aşmakta zorlanmaya devam ediyor.