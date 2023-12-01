Michael van de Poppe Gözünü Yükselişe Çevirdi! Ethereum İçin 3500 Dolar Dedi ve Tarih Verdi!

Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi konumunda bulunan Ethereum‘da (ETH) fiyat bir kez daha 2100 dolar seviyesine yükseldi ve güçlü fiyat hareketini tüm piyasaya gösterdi. Yükseliş, ABD SEC’in spot Ethereum ETF onayı için tartışmaları başlatmasıyla geldi. Yazım saati itibariyle ETH, 252 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve %2’lik yükselişle 2.099 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum Geleceği

Sevilen Kripto analisti Michael van de Poppe, Fidelity başvurusuyla birlikte Ethereum için yükselişine gözlerini çevirdi. Bu dosyalamaya bağlı olarak, Bitcoin‘in yükselişini takiben Ethereum’un 2024’ün ilk çeyreğinde 3.500 dolara ulaşmaya hazır olduğuna inandığını belirten bir tweet paylaştı.

Geçen hafta ortaya çıkan verilere göre, Ethereum balina birikimi oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Ek olarak, zincir üzerindeki veriler cüzdan varlıklarının büyük değişimini göstermektedir. Santiment’e göre, en büyük Ethereum cüzdanları, önemli bir değişime işaret eden pozitif bir model sergiliyor.

Borsa cüzdanları 8,03 milyon ETH ile son altı ayın en düşük seviyesine gerilerken, borsa dışı cüzdanlar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 41,03 milyon ETH’ye yükseldi. Bu eğilim, daha fazla coin borsalardan uzaklaştıkça, kendi kendine saklama için artan bir tercih olduğunu göstermektedir.

ETH Kaç Dolar?

Kasım ayında ETH’nin fiyatı %13 arttı ve Bitcoin’in gerçekleştirdiği %8’lik artışı geride bıraktı. Ethereum’un büyümesine katkıda bulunduğu düşünülen önemli faktörler bulunuyor. Örneğin Blackrock’un spot ETH ETF (Ethereum tabanlı Borsa Yatırım Fonu) için resmi başvuruda bulunması bunlardan bir tanesi olarak gösterilebilir.

Bununla birlikte, ETF’ler etrafındaki medyada çıkan spekülasyonların azalmasına bağlı olarak, elde edilen veriler Ethereum’un fiyat hareketliliğinin Bitcoin’inkini aştığını ortaya koydu. Ethereum’da yaşanan bu eğilim, kararsız yatırımcıları ve kısa vadeli günlük yatırımcıları Aralık ayında da ETH’ye BTC’den daha fazla yatırım yapmak konusunda heveslendirebilir.

IntoTheBlock’tan elde edilen verilere göre, ETH’nin 30 günlük Ortalama Gün İçi Volatilitesi şu anda Bitcoin’in sahip olduğundan yüksek görünüyor. Verilen grafiğe göre Ethereum’un Ortalama hareketlilik puanını %0,45’ken Bitcoin’de bu değerin %0,32 olduğu görülüyor.

Kasım ayının önemli bir bölümünde, Ethereum fiyatı 2133 dolar ile 1917 dolar arasında hareket ederek yanal bir hareket gerçekleştirdi. Bu yatay seviyelerin ikişer kez tekrar tekrar test edilmesi, piyasa katılımcıları arasında bir belirsizlik hissine işaret etti.

Fiyatta 2 haftadır yaşanan konsolidasyon sırasında, Ethereum fiyatı 2133 dolar direncinden iki kez geri çekildi ve önemli miktarda genel arzı ortaya çıkardı. Fiyatta yaşanan bu geri çekilmeler, günlük zaman dilimi grafiğinde Çift Dip olarak tanınan bir yükseliş dönüş formasyonunun yaşanıyor olabileceği yönünde dedikoduları ortaya çıkardı. ETH fiyatının 2023’ün sonundan önce 3.000 dolara yükselip yükselemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.