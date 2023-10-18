Michael Novogratz: 2023 Sonuna Kadar Kripto Yatırımcısı Bunu Görecek

Kripto para milyarderi Michael Novogratz bugün verdiği röportajda kripto paralara dair önemli açıklamalar yaptı. Yatırımcıları yıl bitmeden spot Bitcoin ETF onayının gelmesini bekliyordu ancak SEC’in erkeden yaptığı ertelemeler umutların azalmasına neden oldu. Peki Novogratz tüm bu konularda ne düşünüyor?

Spot Bitcoin ETF Ne Zaman?

Galaxy Digital Holdings CEO’su Michael Novogratz bugün verdiği röportajda ETF onayına da değindi. Ona göre kesinlikle spot Bitcoin ETF onayı gelecek. Hatta daha da ileri giderek 2023 yılı bitmeden bu onayın geleceğini de söyledi.

Özellikle Grayscale Investments‘ın mahkemede elde zaferin ardından yatırımcılar nazarında onay ihtimali arttı. ABD Temyiz Mahkemesi’ndeki üç hakimin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu ETF konusunda haksız bulması olabilecek en iyi karardı. SEC Cuma günü dosya kapandıktan sonra kararı yeniden gözden geçirmek zorunda.

Kripto Paralar Milyarder Yorumu

Novogratz kendinden son derece emin peki bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyor? Yani bunun sadece temenni olmadığını gerçekten ETF onayı gelebileceğini kripto milyarderi neye dayanarak söyleyebiliyor?

“SEC mahkemede kaybetti… yargıç SEC’e vadeli ETF varken spot ETF onayı vermeyişinin mantıklı olmadığını söyledi. Bu hiç mantıklı değil ve SEC’i kesinlikle zor durumda bırakıyor”.

Novogratz haklı çıkarsa, bu durum Invesco ile spot Bitcoin ETF başvurusunda ortaklık yapan firmasına kesinlikle fayda sağlayacaktır. ETH ihraççıları gelecekte Bitcoin ETF’lere büyük bir talep olacağına inanıyor. Elbette bu ihraççılar devasa işlem komisyonları kazanacağı için onaylanmış bir ETF elde etmek adına yoğun mücadele veriyor.

Geçtiğimiz ay milletvekilleri, SEC Başkanı Gary Gensler’e kararın ardından spot Bitcoin ETF‘sine izin vermesi için baskı yaptı ve düzenlenmiş bir spot Bitcoin ETF’sinin bitcoin’e erişimi daha şeffaf ve daha güvenli hale getirerek yatırımcı korumasını artıracağını savundu.

Novogratz son olarak şunları söyledi;

“Amerikan halkı bunu istiyor. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock açıkça bunu yapacağız diyor”.

Sahte ETF haberinin ardından BlackRock CEO’su aniden iki bin dolar yükselen fiyatın bastırılmış ilgiyi yansıttığını söyledi. Gensler bugün ETF başvurularını değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.