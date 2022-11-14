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Kripto para piyasaları zor günlerden geçiyor ve altcoinler önemli ölçüde eridi. Ancak bu metaverse altcoin büyüyor. Birçok büyük NFT koleksiyonunu da bünyesinde barından Yuga Labs aynı zamanda ApeCoin’in sahibidir. Endüstri ciddi anlamda likidite krizi yaşarken Yuga tarafından yapılan anlaşma dikkat çekiyor. Peki bu sefer hangi koleksiyonu satın aldılar? APE fiyatı etkilendi mi?

Yuga Labs Satın Aldı

Yuga Labs, Beeple’ın NFT platformu Wenew’i ve amiral gemisi NFT koleksiyonu 10KTF’yi satın aldı. Gerçek adı Mike Winkelmann olan Beeple, şirkete danışmanlık yapacak. Bu hamle, Yuga Labs’in bu yılın başlarında Larva Labs’ten CryptoPunks ve Meebits NFT koleksiyonlarını satın almasının ardından geldi. 10KTF, BAYC, Cool Cats ve Moonbirds gibi en iyi NFT koleksiyonlarından sahiplerin dijital giyilebilir cihazlarda dijital avatarlarını içeren türünün tek örneği NFT’leri basabilecekleri ve toplayabilecekleri birlikte çalışabilir bir dijital vitrindir.

Wenew’in kurucu ortağı ve CEO’su Michael Figge de baş içerik sorumlusu olarak Yuga Labs’e katılacak. Yaklaşık 20 Wenew çalışanı, mart ayında 450 milyon dolarlık tohum turu sırasında 4 milyar dolar değer biçilen Yuga Labs’a katılarak şirketin tam zamanlı personel sayısını 100’ün üzerine çıkaracak.

ApeCoin (APE)

Bu gelişme bile APE fiyatının yükselmesini sağlamadı. FTX’in BlockFi ve onun da Yuga Labs ile bağlantısı olması nedeniyle devam eden kaos APE fiyatını 3 doların altına itti. Son 1 ayda 5 doların üzerinde bulunuyordu. Kripto para piyasalarını derinden sarsan FTX iflası yatırımcıların riskli gördükleri altcoinlerden kaçınmasına neden oldu. Aşırı satışlarla karşı karşıya kalan altcoinler ATH seviyelerinin %90 altında alıcı buluyor.

APECoin için maksimum arz 1 milyar ve şimdilik bunun %31 dolaşımda bulunuyor. Mart ayında piyasaya sürüldüğünde 40 dolarlık fiyat tavanına ulaşana metaverse token kralı o günden beri %92,4 oranında düşüş yaşadı. Elon Musk, CZ ve sektörün diğer tanınmışları devam eden korku ve paniğin bir süre daha piyasaları baskılamasını bekliyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 17.000 doların altında kalmaya devam ediyor.