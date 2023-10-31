  Messari Raporundaki Etkileyici Rakamlar! Bu Altcoin’e Dikkat!

Popüler altcoin Cardano (ADA), kripto araştırma ve analiz şirketi Messari’nin yakın tarihli raporuna göre bu yılın üçüncü çeyreğinde bir kez daha etkileyici rakamlar gördü. İşte Cardano ve ADA’sı için yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen rakamlar.

Rakamlarla Cardano İçin 3’ncü Çeyrek

Messari’nin raporuna öre ağın stablecoin değeri çeyrekten çeyreğe yüzde 16 ve yılın ilk ününden bu yana ise yüzde 461 oranında arttı. Rapor, stablecoin rallisinin başlangıçta iUSD ile tetiklendiğini, ancak Wanchain gibi protokollerin USDT ve USDC’nin köprülü versiyonlarını piyasaya sürmesiyle stablecoin rallisinin üç kazandığını gösteriyor.

Stablecoin‘lerin yanı sıra Cardano’nun merkeziyetsiz finans (DeFi) tarafında Kilitlenen Varlıkların Toplam Değerinde (TVL) de etkileyici bir 3’ncü çeyrek söz konusu. Bu metrik bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 198 arttı ve ağın TVL’si bu yılki en iddialı büyüme göstergelerinden birini elde ederek sıralamasını 34’ten 15’e yükseltti.

Cardano’nun büyüme rakamları 41 bin 137’ye ulaşan Ortalama Günlük Aktif Cüzdan Adresleri ile daha da güçlenirken, kaydedilen Ortalama Günlük İşlemler çeyrek için 60 bin 356’ya ulaştı. Ortalama Günlük Merkeziyetsiz Uygulamalar (dApps) İşlemleri ve Ortalama Günlük NFT İşlemleri Hacmi gibi diğer önemli metrikler de sırasıyla 49 bin 388 ve 0.6 milyon dolar şeklinde etkileyici rakamlar kaydetti.

Cardano’nun üçüncü çeyrekte gösterdiği kayda değer gelişmelerden biri de ekosistem aktivitesi oldu. İlk olarak, Project Catalyst Fund 10, 50 milyon adet ADA’lık ayrılmış bir havuzdan finanse edilen toplam 192 proje ile tamamlandı. Buna ek olarak, Mithril güncellemesi çeyrek içinde yayımlandı ve Input Output Global’in haftalık olarak yayınladığı performans güncellemesine göre etkileyici birçok güncelleme söz konusu.

ADA Fiyat Analizi

Messari’nin raporu ayrıca Cardano’nun üçüncü çeyrekteki fiyat hareketine de odaklandı. Rapora göre ADA‘nın ortalama fiyatı 2’nci çeyrekte kaydedilen 0,28 dolardan düşerek 0,25 dolar olarak belirlendi. Dolaşımdaki piyasa değeri de yüzde 9,6’lık bir artışla 8.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yazının yazıldığı sırada Cardano, son 24 saatte yüzde 1,30’luk bir artışla 0,3006 dolardan işlem görüyor. Cardano genel piyasa genelindeki son ralliden faydalandı ve geçtiğimiz ayda fiyat yüzde 18,30 arttı.

Messari’nin açıkladığı etkileyici rakamlar ve Cardano ekosisteminde devam eden geliştirme çabaları piyasanın bu temelleri fiyatlandırabileceğini ve kısa ile orta vadede ADA’nın fiyatında 0,4 dolara varan bir toparlanma görülebileceğini söylüyor. Altcoin’in fiyatının bu seviyeye ulaşmasıyla Nisan ayından bu yana en yüksek fiyat seviyesine ulaşılmış olacak.