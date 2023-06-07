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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.400 doların üstünde bulunuyor ve yatırımcılar sonraki adımı heyecanla bekliyor. Bitcoin fiyat volatilitesi Mayıs ayında diplere indikten sonra Haziran başında SEC’in davalarıyla yeniden arttı. Korkulduğu kadar büyük bir düşüş yaşanmasa da temkinli olmakta fayda var. Peki kıdemli analist neler bekliyor?

Kripto Para Uzman Tahminleri

Kripto analisti Nicholas Merten son piyasa güncellemesinde Bitcoin’in NASDAQ karşısındaki performansının zayıfladığını ve bunun da kripto kralı için aşağı yönlü bir eğilime işaret ettiğini söylüyor. Davalar eliyle de fiyatın aşağı gideceğine dair yaygın bir kanaat var ve önümüzdeki günlerde gelecek detaylar satışları hızlandırabilir.

SEC tarafından Binance borsasına açılan dava birçok açıdan sorunlu ve şirket hakkında ağır ithamlarda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Bloomberg’in iddia olarak yayınladığı soruşturma hazırlığı haberlerinin bu hafta gerçek olduğu ortaya çıktı.

Üstelik SEC neredeyse tüm altcoinlerin yatırım sözleşmesi, menkul kıymet olduğunu ima eden detaylara dava dosyasında yer verdi. Howey testi bir vakıf veya şirket tarafından ihraç edilen, desteklenen altcoinlerin menkul kıymet olduğunu söylüyor. Bu tanıma birçok altcoin uyuyor. Bu da beklenen aşırı satışları tetikleyebilecek güçte.

Bitcoin İçin Büyük Sinyal

Merten, yakın vadede büyük teknolojinin, yapay zeka (AI) teknolojisinin potansiyeliyle beslenen ve Bitcoin‘in fiyat hareketini geride bırakan büyük kazançlar elde ettiğini belirtiyor.

“Son zamanlarda gerçekten endişe verici olan şey, teknoloji stoklarının daha geniş ölçümü olan NASDAQ’ı izlemek… şu anda Bitcoin’i büyük ölçüde geride bırakıyor. Yapay zeka ile ilgili vaatlerle burada daha da yükselmeye devam ediyorlar. Şu anda büyük trend bu… NASDAQ Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı… Uzun vadede hala bir ayı piyasasında olduğumuza inanıyoruz. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu fiyat hareketi buna meydan okumaya başlıyor. NASDAQ’ın 12.300 civarından 13.240’a doğru yükseldiğini gördüğümüz son birkaç hafta içinde buradaki momentumun oldukça hızlandığını görmeye başladık. Yine, 2022 Nisan’ından bu yana en yüksek noktasına doğru bastırıyor. Peki, Bitcoin için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Pek sayılmaz… Haziran 2022’den bu yana görmediğimiz aralıklara geri döndük. Ve esasen Ağustos ayında burada olduğumuz yere kararlı bir şekilde yaklaşıyoruz.”

Merten, BTC/NDX oranını kullanarak Bitcoin’i NASDAQ ile karşılaştırdığında, BTC’nin Bitcoin’in son rallisi sırasında NASDAQ’a karşı elde ettiği kazançlardan vazgeçmesi nedeniyle kripto kralının aşağı yönde büyük bir hareket için zemin hazırladığını söylüyor.