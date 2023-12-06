Merkeziyetsizlik Son Mu Buldu? Bitcoin’de Uçurum Oluştu! Sayıları Yalnızca Binde 4 Ama Her Şeyi Değiştirebilirler!

BitInfoCharts’ın sağladığı veriler üzerinden değerlendirme yapan @GRomePow, 4 Aralık’ta Bitcoin (BTC) adreslerinin yalnızca %0,04’ünün, 21milyon.com’a göre dolaşımda bulunan 19,5 milyonun üzerindeki arzın %62’sini kontrol ettiğini belirtmek üzere bir X gönderisi paylaştı.

Bitcoin Sahiplerinin Son Durumu

Kripto paralarda yaşanan bu dağılım, Bitcoin’in merkeziyetsizliğine ilişkin tartışmaları yeniden ortaya koydu. Ekonomi eleştirmenleri paranın demokratikleştirilmiş bir finansal sistem vaadini yerine getirip getirmediği yönünde tartışmalarla ortamı alevlendiriyor.

İlk blockchain’in gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto’nun amacı Bitcoin yaratıldığında, özerk bir sistemle P2P elektronik parayı piyasaya sürmekti. Bu sistemin en büyük özelliği ise merkeziyetsizliğiydi.

Ancak, @GRomePow’un yaptığı araştırmaya dayanarak, BitInfochart, balinalar olarak da bilinen küçük bir grup tarafından oluşan, büyük miktarda BTC sahipleri ile çoğunlukla bireysel yatırımcılardan oluşan çoğu kullanıcı arasında giderek büyüyen bir uçurum olduğunu ortaya koyuyor. Birikim açısından en büyük miktara sahip Bitcoin adresleri mevcut dolaşımdaki arzın %62’sini ellerinde bulunduruyor. Çoğu BTC sahibi ise çok küçük miktarlarda yatırıma sahip.

Oluşan bu dağılım eşitsizliği, bazı eleştirmenlerin Bitcoin’in servet dağılımının “geleneksel finansal sistemlerden farklı olmadığını ve merkeziyetsizlik iddiasını zayıflattığını” iddia etmelerine neden oldu.

Bu kripto para piyasasında giderek artan bir endişe olarak görülse de, Bitcoin savunucuları kripto paraların dağılımı ve merkeziyetsizlik kurallarının iki farklı kavram olduğunu belirtiyor.

BTC’ye sahip olan yatırımcıların ağın güvenliğini sağlamak ya da onaylamakla bir alakası olmadığını belirtiyorlar. Bu gibi şirketlerin en fazla olabileceği ise yıllar içinde milyarlarca dolar değerinde BTC biriktiren ve bunları yatırım stratejilerinin bir parçası olarak saklayan MicroStrategy ve Tesla gibi şirketler olabilir.

BTC’de Dağılım Eşitsizliğinin Sebebi Ne?

Genel olarak, Bitcoin’deki servetinde yaşanan bu dağılım, başlangıç döneminde önemli miktarda BTC edinen erken satın alımcılarla ilişkilendirildi. Kripto paralar geleneksel ekonomik yatırım araçlarından çok daha hızlı yükselirken, bahsedilen ilk yatırımcılar önemli miktarda servet biriktirdi.

Nakamoto’nun tüm bu sürecin ardından tek başına 1 milyon BTC’yi kontrol ettiği belirtiliyor. Bu arada, Hal Finney’in mirası gibi erken zamanda madenciliğe başlayan kişiler ve bunu benimseyenler , masaüstü bilgisayarlarını kullanarak çıkardıkları milyarlarca dolar değerinde kripto paranın kontrolüne sahipler.

Dahası geleneksel ekonominin aksine, Bitcoin’in sahip olduğu merkezi olmayan yapısı, bireylerin varlıklarını nasıl yöneteceklerini seçmelerine de fırsat sağlıyor. Bazıları güvenlik aracı olarak BTC’lerini cüzdanlarda tutarken, diğerleri daha kolay alım satım gerçekleştirmek adına borsalarda tutuyor.