Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yüzde 17,5 seviyesinde olan politika faizi yüzde 25’ye yükseltildi. TCMB en son Temmuz ayında faizi yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarmıştı.

Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 3’ncü Faiz Artırımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Bu kararla Hafize Gaye Erkan başkanlığında faiz üçüncü kez artırılarak yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25’e çıkararak piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz artırımına gitmiş oldu. Piyasa beklentileri faizin yüzde 20’ye çıkarılması yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,5 seviyesine yükselterek yine piyasa beklentilerin altında bir faiz artırımı yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Erkan döneminin başlamasından önceki üç ay boyunca politika faizini yüzde 8,5’de sabit tutmuştu. Seçim döneminin atlatılmasının ardından göreve getirilen Erkan döneminde ilk faiz artırımı Haziran’da yapılmış ve bir süre yüzde 8,5 seviyesinde tutulan politika faizi yüzde 15’e çıkarılmıştı.

Bitcoin’in Türk Lirası Karşısındaki Seyri

Global piyasalarda ABD doları karşısında geçen hafta sert şekilde düşerek yüzde 10’un üzerinde değer kaybeden Bitcoin (BTC) hafta sonundan bu yana ağırlıklı olarak 26 bin seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. En büyük kripto para, bu yazının hazırlandığı sırada ABD doları karşısında gün içinde yüzde 1,77 yükselişle 26 bin 444 seviyesinde işlem görüyor.

Binance borsasında Türk lirası karşısında gün içinde yüzde 1,95 yükselişle 729 bin 325 seviyesinde bulunurken, TCMB’nin son faiz artırımı kararı sonrası asıl yönün tam olarak neresi olduğunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak olsa da uzmanlar yakında rekorun tazelenebileceğini değerlendiriyor.

20 Aralık 2021 tarihinde 852 bin 499 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek Türk lirası karşısında rekor kıran Bitcoin, en son 30 Haziran’da 837 bin 297 seviyesine kadar çıkarak rekor seviyesine yaklaşmış ve artık rekorun tazeleneceği beklentisine neden olmuştu. Ancak ABD doları karşısında yaşanan değer kaybı Bitcoin’in Türk lirası karşısında da geri çekilmesine neden olarak bu beklentinin en azından bir süre için ertelenmesini sağladı.