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Özet

  • Chiliz, kendi EVM uyumlu Layer 1 Blochchain'i Chiliz Chain’in halka açık ana ağını resmen açtığını duyurdu.
  • Chiliz Chain ile daha düşük işlem ücretleri ve kısa bloklama zamanı elde edilecek.
  • PoSA modelinin kullanıldığı Chiliz Chain ile enerji tüketimi de önemli ölçüde düşecek.
12:06
10 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Spor endüstrisinin lider Blockchain sağlayıcısı Chiliz, kendi EVM uyumlu Layer 1 Blockchain’i Chiliz Chain’in halka açık ana ağını (mainnet) resmen açtığını duyurdu.

Chiliz Chain’in Halka Açık Mainnet’i Resmen Açıldı

Spor endüstrisinin lider Blockchain sağlayıcısı Chiliz, Chiliz Chain‘in halka açık mainnet’ini resmen açtığını duyurdu. Böylece, taraftarlar, topluluklar ve onların tuttukları spor takımları ve markalar arasındaki ilişki Blockchain teknolojisi aracılığıyla genişletmeye dayanan şirketin misyonunda yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Bir Layer 1 ve EVM uyumlu, birlikte işleyebilen bir ekosistem olan Chiliz Chain, onaylanmış geliştiricilerin sporda Web3’ün ana faktör olacağı projeler inşa edebilecekleri son derece güvenli bir ortam yaratarak, Jump Crypto, Paribu ve Meria gibi Blockchain dünyasının bazı saygın isimleriyle birlikte kimi önde gelen spor markalarının yer aldığı 11 aktif Hisse Kanıtı Yetkisi (PoSA) konsensüs mekanizması doğrulayıcısından oluşan sistemini de tanıttı.

Tüm Ücretler CHZ Kullanılarak Ödenecek

Chiliz Chain ile daha düşük işlem ücretleri ve zincir üzerinde yeni bir blok madenciliği için gerekli zamanı gösteren daha kısa bloklama zamanına ek olarak, PoSA Blockchain modeli önemli ölçüde düşük enerji harcayarak Chiliz’in teknolojik sürdürülebilirliğine olan bağlılığına destek verecek.

Chiliz Chain’deki tüm ücretler, yeni ekosistemin ağ sağlayıcısı niteliğindeki Chiliz’in yerel varlığı CHZ kullanılarak ödenecek. Kullanıcıların ağın güvenilirliğini sağlamak amacıyla token’larını devrettikleri kilit bir mekanizma olan staking, PoSA modelinin ayrılmaz bir parçası olacak ve CHZ sahipleri artık ekosistemin gelişiminde rol oynayabilecek ve zincir üzerinde CHZ’lerini stake ettikleri için ödüllendirilecekler.

Chiliz Chain, Web3’te önde gelen spor markalarına ev sahipliği yapmayı, fan token’lar ve Web3 teknolojisi aracılığıyla taraftarlar ve toplulukları bir araya getirmenin yenilikçi yollarını keşfetmeyi amaçlayarak, Socios.com partnerlerinin Chiliz‘deki varolan spor ağına ve diğer önemli spor markalarına kapılarını açmayı amaçlıyor.

Öte yandan kripto para piyasasını çevreleyen belirsizlik CHZ’nin halka açık mainnet lansmanını gölgeledi. Halka açık mainnet lansmanı gününde CHZ’nin son 24 saatte yüzde 2,96 düşüşle kırmızıya bürünerek 0,1106 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

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