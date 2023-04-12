En büyük altcoin ETH'nin ana ağı olan Ethereum, tarihi güncellemelerinden birisi olan Shanghai yükseltmesi için hazırlanıyor. Peki Ethereum Shanghai güncellemesi ne zaman, ne değişecek gibi merak edilen tüm soruların cevabını sizin için bir araya getirdik.

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En büyük altcoin ETH’nin ana ağı olan Ethereum, tarihi güncellemelerinden birisi olan Shanghai için hazırlanıyor. Kripto para piyasası bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri, Fed tutanakları gibi önemli makroekonomik gelişmelerin yanı sıra Ethereum Shanghai güncellemesine odaklanmış durumda. Peki Ethereum Shanghai güncellemesi ne zaman, ne değişecek gibi merak edilen tüm soruların cevabını sizin için bir araya getirdik.

Ethereum Shanghai Güncellemesi Ne Zaman?

Ethereum’un merakla beklenen Shanghai güncellemesinin 13 Nisan’ın ilk saatlerinde, TSİ 01.27’de 194.048 numaralı dönemde ağa uygulanması bekleniyor.

Ethereum Blockchain ağının EVM denilen Ethereum Sanal Makinelerinin hepsinde yapılacak olan güncelleme ile geçmişte planlaması yapılmış tüm değişiklikler hayata geçirilecek ve ağ yeni versiyonu ile herhangi bir kesintiye uğramadan çalışmaya devam edecek.

Shanghai Güncellemesi ile Ethereum’da Ne Değişecek?

Ethereum Shanghai güncellemesi, Ethereum’un 2022’nin Eylül ayında başarılı bir şekilde ağa uygulanan The Merge başka bir deyişle Birleştirme güncellemesi sonrasında Hisse İspatı (PoS) mutabakat mekanizmasına geçmesinin ardından planlanan yeni bir güncellemedir. PoS mutabakat mekanizmasının uygulamaya konmasının ardından kullanıcılar ağ doğrulayıcısı olmak için 32 ETH stake edebilmiş fakat stake edilen ETH’ler süresiz olarak kilitlenmişti. Güncelleme ile ağ doğrulayıcıları (validatorler) stake ettikleri Ether (ETH) miktarını çekme imkanına kavuşacaklar.

Güncellemenin toplam arzda stake edilerek çıkarılan ETH yüzdesini etkilemesi bekleniyor. Bunun ETH için piyasa arz ve talebi üzerinde etkiye neden olması beklenebilir. Şu anda ETH arzının yüzde 13,81’i stake edilmiş durumda. Piyasa gözlemcileri, Ether tutan yatırımcıların Ethereum’un stake edilen ETH’lerin çekilmesinin önünü açmasından kaynaklanacak olası fiyat ve arz değişikliklerine karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor. Ağ doğrulayıcıları, stake ettikleri ETH’leri çekmek ve satmak isteyebilir. Bunun yanı sıra doğrudan Ethereum üzerinden stake yapılabilmesiyle birlikte ETH’ye yönelik talep artabilir veya statüko nispeten değişmeden kalabilir. Piyasa uzmanlarına göre Shanghai güncellemesinin piyasa üzerindeki kesin etkileri zamanla görülecek.

Shanghai güncellemesine ilişkin daha fazla bilgiye “Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ethereum Staking Nedir?

Ethereum ağının PoS mutabakat mekanizmasına geçmesiyle, kullanıcılar ETH’lerini ağın mutabakat mekanizması kapsamında stake etmeye başladılar. PoS, Bitcoin gibi ağlarda kullanılan ve yoğun enerji kullanımı gerektiren İş İspatı (PoW) mutabakat mekanizmasına bir alternatif sunmaktadır. Kullanıcılar, ağın güvenliğini sağlamaya ve işlemleri doğrulamaya yardımcı olan doğrulayıcı düğümlerini çalıştırmak için 32 ETH’yi geçici olarak kilitleyebilir.