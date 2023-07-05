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  •   Mayıs 2022’de Devasa Ölçekte Düşüşler Kaydetmişti: Bu Altcoin Değer Kayıplarına Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Mayıs 2022’de Devasa Ölçekte Düşüşler Kaydetmişti: Bu Altcoin Değer Kayıplarına Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Özet

  • Mayıs 2022'de gerçekleşen Terra çöküşü ile birlikte bu süreçte devasa değer kayıpları kaydeden LUNC, yüksek oranlarda değer kaybetmeye hız kesmeden devam ediyor.
  • LUNC, son 1 ayda yüzde 17'lik bir değer kaybı kaydederek 0,000082 dolar seviyelerine kadar geriledi.
  • Kaydettiği bu son düşüşlerin ardından LUNC, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 ayda yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasına girdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
19:15
5 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Nisan 2022’de 115 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan ancak Mayıs 2022’de Terra Classic’in çökmesiyle birlikte devasa bir değer kaybı kaydeden LUNC, çok sayıda yatırımcının varlıklarını kaybetmesine neden olmuştu. Çöküşünden bu yana düşmeye devam eden LUNC, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde de %17’lik bir değer kaybı daha kaydederek 0,000082 dolara geriledi.

LUNC’ta Devasa Değer Kaybı

Terra Classic blokzincirinin yerel kripto para birimi LUNC, Nisan ayında 115 dolar fiyat seviyelerini aşmasına karşın kripto ekosistemi tarafından yoğun eleştiriler almıştı. Pek çok isim Terra Classic konusunda uyarmış ve olası bir düşüşe dikkat çekmişti. Nitekim eski ismiyle Terra olan Terra Classic’in Mayıs’ta bir çöküş yaşamasıyla birlikte LUNC da devasa bir düşüş yaşamış ve %100’e yaklaşan değer kayıpları kaydetmişti.

Nisan ayında 115 dolar fiyat seviyelerine kadar LUNC, Mayıs ayında çöküşün yaşanmasının ardından 0,00012 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak zaman zaman yakın vadeli yükselişler kaydetse de LUNC, Mayıs 2022’den bu yana istikrarlı bir şekilde değer kaybetmeye devam etti.

Son 1 Ayda Yüzde 17’lik Düşüş

Ancak Mayıs 2022’de yaşanan çöküş ile birlikte oldukça kısa bir süre içerisinde devasa ölçekte değer kayıpları kaydederek çok sayıda yatırımcının varlıkların kaybetmesine neden olan LUNC, Mayıs’ta kaydettiği büyük ölçekli düşüşlerin ardından yüksek oranlarda değer kayıpları kaydetmeye hız kesmeden devam etti.

Son 1 aylık zaman dilimi içerisinde de ortalama olarak %17’lik bir değer kaybı kaydeden LUNC, 0,000082 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. LUNC, aynı zamanda CoinMarketCap (CMC) verilerine göre de piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde yüzdelik olarak en çok değer kaybeden ilk 20 kripto para birimi arasına girdi. Yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde 0,000082 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmekte olan LUNC, CMC’nin piyasa değeri sıralamasında şu anda 80. sırada.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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