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Mart Fed Toplantısında Olacaklar! Bitcoin (BTC) İçin Sıradaki Hedef Belli!

Yarın akşam son derece kritik ve olacakların en azından bir kısmı şimdiye kadar belli oldu.
14:56
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Artık sadece saatler kaldı ve kral kripto para birimi toplantının heyecanıyla 28.000 dolara yakın bir fiyattan alıcı buluyor. Peki BTC için sıradaki hedef ne? Yarın akşam açıklanacak toplantı kararlarından önce yatırımcıların bilmesi gereken şeyler neler? Merak ettiğiniz tüm detayları hızlıca ele alalım.

Fed Toplantısında Olacaklar

Öncelikle Powell’ın ABD’li temsilcilere yaptığı sunumdaki konuşmayı unutmamız gerekiyor. Şahin bir duruş sergileyen Powell’ın adeta kanatları son bankacılık iflasıyla yolundu ve bir güvercine dönmesi gerekiyor. Bilanço şimdiden 300 milyar dolar arttı. Bu net bir parasal genişleme olmasa da daha fazla sıkılaşmanın devam etmeyeceğinin sinyali olarak kabul ediliyor. Yarın akşam 21:00’da Fed faiz kararını ilan edecek. Beklenti 25bp artış ve enflasyon vurgusu. Ancak aynı dakikalarda Fed’in 2023 sonu faiz hedefi de açıklanacak. En can alıcı kısım ise burası, eğer Fed geçtiğimiz aralık ayında açıkladığı %5,1 tavan faizi (2023 sonu hedef) daha aşağı çekerse bu BTC fiyatında anlık bir yükselişi tetikleyebilir.

Bunun dışında yarın akşam Powell bankacılık sistemine verdikleri desteği ve bankaların güvenilirliğini teyit eden açıklamalarda bulunacak. Bilançodaki 300 milyar doların enflasyonla mücadelelerin zarar vermeyeceğini açıklaması da muhtemeldir. Bugün ABD Hazine Bakanı Yellen’ın yaptığı açıklamalara bakılırsa faiz indirimi şimdilik bu toplantıda mümkün görünmüyor. Yellen bankalardaki mevduat kaçışının istikrara kavuştuğunu söyledi.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin fiyatı 10 Mart’tan bu yana artarak 20 Mart’ta yılın en yüksek seviyesi olan 28.567 dolara ulaştı. Yukarı yönlü hareket hızlı oldu. Ayrıca günlük RSI’ın düşüş eğilimi direnç çizgisinden çıkmasına neden oldu. Gösterge hala artıyor ve henüz herhangi bir düşüş eğilimi yaratmadı. BTC fiyatı artmaya devam ederse, bir sonraki direnç 30.500 dolar olacaktır. Ancak ralli ivme kaybederse, BTC 24.800 dolar destek alanına geri çekilebilir. Yarın akşam faiz tavanı %5,1’in altında olmazsa anlık düşüşte buraya iğne atıldığını görebiliriz.

Yatırımcıların Fed akşamları volatilitenin hem kuzey hem de güneye ciddi anlamda arttığını hatırlaması gerekiyor. Sadece 1 saat içinde Bitcoin fiyat hem long hem de short pozisyonları tasfiye edebiliyor.

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