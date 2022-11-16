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Kripto dünyasının önde gelen market maker’larından olan B2C2, bir anda zor duruma düşen kripto finans firması Genesis’ten kredi satın almayı teklif etti. Bu teklif tüm kripto dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Açıklamalar Birbiri Ardına Geldi

Çarşamba günü erken saatlerde, Genesis’in kredi veren kolunun, Sam Bankman-Fried’in kripto borsası FTX’in çöküşünün operasyonlar üzerindeki etkisini gerekçe göstererek geri ödemeleri ve yeni kredi alımlarını durdurduğu haberi geldi.

Bir B2C2 sözcüsü gönderdiği bir e-postada şunu söyledi:

Mevcut kripto piyasası kargaşası boyunca B2C2, küresel müşteri tabanımıza kritik likidite ve destek sağladı. Tüm ürünlerimizde fiyatlandırmaya, ticaret yapmaya ve ödeme yapmaya devam ettik.

Sözcü şöyle devam etti:

Şirket, Genesis Global Capital’deki mevcut kredileri B2C2’ye devretmek için Genesis ve karşı taraflarıyla birlikte çalışmayı teklif ederek daha geniş pazarı destekleyecek bir konumda. Kredilerin uygun hale gelmesi için yerleşik risk yönetimi çerçevemize girmesi gerekecek.

Kurucu’da Konuya Dahil Oldu

B2C2’nin kurucusu ve direktörü Max Boonen teklifi ilk olarak mevcut likidite açığını hafifletmeye yardımcı olmanın bir yolu olarak gördüğünü belirten bir tweet attı.

Max Boonen şu açıklamayı yaptı:

Bingo kartımda Genesis yoktu, vay canına. Bu da OTC piyasasında çok az oyuncu bırakıyor.

OTC, borsa dışı yapılan satışlar anlamına geliyor ve borsalar dışında gerçekleşen, anlaşma ve alım satımların doğrudan trader’lar arasında müzakere edildiği pazara atıfta bulunuyor.

Tweet’in resmi bir teklif olup olmadığı sorulan Boonen, yaptığı doğrudan bir açıklamayla bunun görüşmeleri başlatma arzusu olduğunu söyledi. Teklifin tüm kredileri içermediğini de vurguladı. Aslında, likit hale gelmek için muhtemelen toplam hesapların küçük bir yüzdesine ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta B2C2, grup CEO’su Phillip Gillespie’nin ayrıldığını ve yerine geçen yıl Citadel Securities’den firmaya katılan Nicola White’ın getirildiğini duyurdu.