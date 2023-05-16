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Kripto para piyasalarındaki dalgası seyir devam etse de uzun vadeli bakış açısında sahip yatırımcılar yerini koruyor. Kısa vadeli trade yapanlar için işler gittikçe zorlaşıyor. Daha da önemlisi azalan likidite nedeniyle Bitcoin fiyatı can sıkıcı hareketler yapıyor. Benzer süreçleri geçmişte de yaşamıştık bu yüzden son durum pek şaşırtıcı değil.

Kripto Paralar ve Kayıplar

Önceki ayı piyasalarını yaşayanlar bu kripto paralarda can sıkan zamanların hep daha uzun olduğunu gördü. Bunu biliyorlar ve farkında olarak yatırım yapıyorlar. Ayı sezonları o kadar sıkıcıdır ve uzun sürer ki artık son Bitcoin boğasının geride kaldığına inanmaya başlarsınız. Fakat aniden bir şeyler olur 1 yıldan kısa süre içinde kral kripto para birimi yeni ATH seviyesine ulaşır.

Dört yıllık döngülerde yaşanan bu can sıkıcı süreçler burada o kadar da kolay para kazanılmadığının delili. İnsanlar boğa geldiğinde kendilerini üstün zekalı bir yatırımcı olarak görür. Halbuki ne alsalar yükseldiği için bu yanlış hisse kapılırlar. Sonra da zirveye ulaşıldığında yanlış zamanda kripto paralarını elde tutmak için ısrarcı olurlar. Bu yüzden ayı sezonunda alıp boğa sezonunda satmak daha mantıklı gibi görünüyor. Bunun için de piyasalara uzun vadeli bakmak gerek.

Bitcoin Yükselecek

Makro gurusu Lyn Alden, bu yıl birkaç bölgesel bankanın çöküşünün ardından insanların Bitcoin’in benzersiz değer önerisini anlamaya başladığını söylüyor. Yakın zamanda düzenlenen MicroStrategy World Panel Oturumunv katılan popüler ekonomist Amerikalıların bankaların riskli olduğunu fark etmeye başladığını ve bunun dünyanın geri kalanı tarafından zaten bilindiğini söylüyor.

“Bence insanlar, dünyanın pek çoğunun kabul etmediği bir şeyi, yani bankaların riskli olduğunu, özellikle de belirli sigorta limitlerinin üzerindeyseniz risk taşıdığını kabul ettiler. Temel olarak, bankaya çeşitli varlıklara yatırım yapması için borç veriyorsunuz ve çoğumuz faaliyet gösterdiğimiz bankaların varlıklarını incelemek için zaman ayırmıyoruz. Birçoğu halka açık değil, dolayısıyla istesek bile bunu yapamayız. Tüm dünyada yaygın olan bazı riskleri ilk elden görüyoruz ve Bitcoin’in anlatısı ve temelde kendi varlıklarınızı kendiniz muhafaza edebilmeniz, başkasının sorumluluğu olmayan varlıklara sahip olmanız, bence daha fazla ön plana çıkıyor. Bu konulardan bazılarının anlatıyı güçlendirdiği açık.”

Ona göre bu görüş yayıldıkça Bitcoin’e artan taleple birlikte fiyatı da yükselecek.