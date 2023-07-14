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  •   Mahkemenin XRP Kararı O Altcoin’e Yaradı! Fiyatı Yüzde 20’nin Üzerinde Yükselirken Hacmi Yüzde 800 Arttı!

Mahkemenin XRP Kararı O Altcoin’e Yaradı! Fiyatı Yüzde 20’nin Üzerinde Yükselirken Hacmi Yüzde 800 Arttı!

Özet

  • ABD mahkemesinin XRP'nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağı kararı Cardano'ya (ADA) yaradı.
  • Cardano ekosisteminin yerel varlığı ADA'nın fiyatı da yüzde 20'nin üzerinde yükseldi.
  • Ancak ADA'nın menkul kıymet sınıflandırılmasının kaldırılmadan kalıyor olması altcoin'in üzerinde baskıya neden olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:02
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ripple’ın mahkemede ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında kazandığı kısmi zafer XRP fiyatını yüzde 90’a varan oranda yükselmesine neden oldu. Mahkemenin XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetmesi Cardano (ADA) gibi birçok altcoin üzerinde menkul kıymet sınıflandırması yükünü kaldırmış oldu. Bu yükün kalkmasıyla ADA fiyatı da sert yükseldi.

Mahkemenin XRP Lehine Verdiği Karar ADA’ya Yaradı

Mahkemenin SEC karşısında Ripple lehine verdiği kararla kısmi zafer ilan edilmesiyle kripto para piyasası yukarı yönde hareketlendi. Piyasanın değeri son 24 saatte yüzde 5 yükselişle 1.25 trilyon doları aştı. SEC’in XRP gibi menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler’de de sert hareketler görüldü. Bu altcoinler’den birisi de Cardano’nun yerel varlığı ADA oldu.

Cardano ekosisteminin yerel varlığı ADA’nın fiyatındaki yükseliş, ABD mahkemesinin algoritmik olarak çıkarılan ve ikincil piyasalarda satılan XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle oldu. Haber, Coinbase ve Binance’e de menkul kıymetler yasasını ihlal ettikleri iddiasıyla dava açan SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı ADA için de büyük çıkışa neden oldu.

Son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde yaptığı yükselişle 0,3747 dolara kadar çıkan ADA, bu yazının hazırlandığı sırada bir miktar geri çekilmeyle 0,3508 dolardan el değiştiriyor.

Cardano SEC’in Savunduğu Gibi Bir Menkul Kıymet Olabilir mi?

SEC, Coinbase ve Binance’e dava açtığında ve BNB, Solana (SOL), Decentraland (MANA) ve Polygon (MATIC) gibi önde gelen birçok altcoin’in yanı sıra ADA’yı da menkul kıymet olarak sınıflandırarak Cardano Vakfı’na dava açmıştı.

Piyasa düzenleyicisi Cardano‘ya doğrudan dava açmamış olsa da, olumsuz sınıflandırmanın ağın yerel varlığı üzerinde önemli bir etkisi oldu ve şu anda Bakkt, eToro ve Robinhood dahil olmak üzere birçok büyük ticaret platformlarından delist edilerek listeden çıkarıldı.

Cardano’nun bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasının yakın gelecekte değişmemesi, SEC’in Ripple’a dava açmasından bu yana geçen iki yılı aşan zaman zarfında XRP’nin altında kaldığı baskı gibi bir baskı altında kalarak zorlanmasına neden olabilir.

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