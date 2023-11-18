  LUNC Yatırımcıları Bayram Edecek! Kritik Onay Yüzde 93’lük Oyla Verildi! Şimdi Ne Olacak?

Kripto ekosisteminde yaşanan en büyük kaoslarından bir tanesini tetikleyen Terra Luna vakasının ardından ortaya çıkan LUNC için topluluk güçlü bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte topluluk tarafından yeni kararlar da alınıyor.

Terra Luna Classic’in v2.3.0 yükseltme önerisi, yönetişim oylaması yoluyla topluluk tarafından onaylandı. Yatırımcılar onay haberinin ardından LUNC fiyatının yeniden toparlanmasına destek oldular.

Terra Luna Classic Topluluğu Son Durum

Terra Luna Classic topluluğu tarafından 11874 sayılı “v2.3.0’a yükseltme” önerisini onaylandı. Öneri, oylama gücüne dayalı olarak minimum doğrulayıcı komisyonlarını belirlemek adına protokol mantığı entegrasyonunu sağlayan dyncomm modülünün tanıtımını amaçlıyordu.

StakeBin tarafından sağlanan verilere göre, planlanan yükseltme 15493370 yüksekliğinde gerçekleşecek ve 20 Kasım’da saat 11.19 UTC’de gerçekleşecek.

Teklife %93 “evet” oyu ve %7 “çekimser” oyu çıkarken hiç red oyu çıkmadı. Bu durum topluluğun öneriyi ne kadar benimsemiş olduğunu ortaya koyuyor.

Oylamaya katılan 60 doğrulayıcı bulunuyordu ve bunlardan 58 tanesi öneriyi destekledi. Onaylayanlar arasında Allnodes, Interstellar Lounge, HappyCattyCrypto, TerraCVita ve Interstake One de dahil olmak üzere en iyi Terra Luna Classic doğrulayıcıları bulunuyordu.

Daha önce haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere dinamik doğrulayıcı komisyonları için dyncomm modülünün L1TF ekibi tarafından resmen onaylandığını açıklanmıştı.

Eski bir L1TF geliştiricisi olan Fragwuerdig bu süreçte görev alacak ve dinamik doğrulayıcı komisyonlarının geliştirilmesini yönetecek aynı zamanda da yönlendirecek. Gerçekleşecek kapsamlı testlerin ardından dyncomm, columbus-5 ana ağında sunulacak.

LUNC Fiyat Yükselişleri

LUNC fiyatında da hareketlilik yaşandı. 24 saatin en düşük seviyesi olan 0.000074 dolar seviyesine geldikten sonra %1 oranında yükseldi ve şu anda 0.0000758 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna rağmen, işlem hacmi son 24 saatlik süreçte %20 azaldı ve trader’ların ilgisinde yaşandığı düşünülen düşüşe işaret etti.

LUNC fiyatı ise piyasa genelinde yaşanan toparlanmaya ayak uydurdu ve yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz bir ayda yaklaşık %40 oranında arttı. Son olarak, USTC fiyatı da geçtiğimiz 1 ayda yaşadığı %20’lik artışla 0,013 dolardan işlem görüyor.