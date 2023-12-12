LUNC Fiyatı Eğer BTC İzin Verirse Bu Hafta Kritik Bölgeye Ulaşabilir

Kripto para piyasalarında gündem yoğun ve bu hafta makro cephedeki gelişmeler bakımından en heyecanlı haftalardan olacak. 2023 yılı boyunca bazı Fed toplantılarını umursamadık bazıları içinse dakikaları bile saydık. Örneğin bankacılık krizinin olduğu dönem çok kritikken geçtiğimiz toplantıda her şey belli olduğu için pek umursanmıyordu. Fakat bu haftaki toplantı çok kritik.

Fed Toplantısı ve BTC

Çarşamba günü son erdiğinde Kasım enflasyonundan, Fed faiz kararına ve üyelerin 3 yıllık faiz beklentilerine kadar her şeyi öğrenmiş olacak. En merak edilen konu üyelerin bağlayıcı olmayan ancak görüşlerini yansıtan 3 yıllık faiz beklentileri. Bununla birlikte Kasım ayında da enflasyonun düşüp düşmediği Powell’ın konuşmasındaki tonu belirleyecek.

Eğer Cuma günkü istihdam ve ücret artışı verileri bu kadar kötü olmasaydı piyasalar bugün (önceki toplantıdaki gibi) bu kadar tedirgin olmazdı. Yatırımcılar enflasyonda, faiz projeksiyonunda, Powell’ın tonunda olası sürprizlerden endişelendiği için temkinli kalmayı tercih ediyor.

Üstelik tüm bunlara ek olarak ABD’nin bir bölümü deli saçması gibi görünen çok katı kripto KYC tasarısının detaylarını gördük. Geniş bir çerçeveden son olanlara baktığımızda ETF iyimserliğini bile baltalayabilecek 3 günlük kaotik havanın bizi kapladığını görüyoruz.

LUNC Coin Kaç Dolar Olur?

Terra Classic fiyatı 0,000278 dolara ulaştıktan sonra yüzde 40’a yakın değer kaybetti ve BTC sallanırken kayıp derinleşebilir. Tam da bu yüzden LUNC Coin fiyatının eğer BTC izin verirse beklenen artışı yaşayabileceğinden bahsediyorduk. Yakımlar, spekülasyonlar derken LUNC pek bir işe yaramasa da adeta meme coin gibi talep görüyor yükseliyor.

Terra Classic topluluğu, LUNC ve TerraClassicUSD (USTC) ekosistem tokenlerinin Mayıs 2022’deki LUNA çöküşünden önceki eski ihtişamlarını geri kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir teklifin kabul edilmesinin ardından token talebini artırdı.

Yazı hazırlandığı sırada ise Terra Classic 0,00018 dolar desteğini kaybetti. Dört saatlik grafikteki boğa bayrağı formasyonu, devam eden konsolidasyonun ardından bir kırılma yaşanabileceğini ve LUNC fiyatının 0,00038 dolara tırmanabileceğini söylüyor. Ancak bunun için çok geçmeden BTC fiyatının 42.000 doların üzerine çıkması ve panik havasının durulması gerekiyor.

Çarşamba günü bitene kadar BTC büyük ihtimalle bunu yapamayacak. Eğer LUNC Coin de pozitif ayrışamazsa 0,00015 dolara düşüş görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.