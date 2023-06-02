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Terra Classic topluluğu LUNC ve USTC fiyatlarını 1 dolara yükseltmek için çeşitli yollar arıyormuş gibi görünüyor. Topluluk şu anda LUNC fiyatını 1 dolara yükseltmeyi iddia eden bir sinyal teklifini oyluyor. Ancak, Terra Classic üyeleri ve doğrulayıcılarının ilk oylamaları ve duyguları, LUNC yakma vergisini %1,2’ye geri getirme önerisinin başarısız olabileceğini gösteriyor.

Terra Classic Coin Geleceği

Doğrulayıcı JESUSisLORD tarafından sunulan 11549 sayılı “LUNC için 1+$’a Nihai Vizyon Planı” teklifi, LUNC zincir içi vergisini %1,2 yakım vergisi ve %0,3 topluluk havuzuna olmak üzere %1,5’e çıkarmayı amaçlamakta.

Staking ödüllerini artırmaya ve dapp’leri zincir içi vergiden muaf tutmaya yönelik daha önceki teklifler yürürlükte kalabilir. Teklif, kripto borsalarını %1,2’lik yakım vergisini desteklemeye ikna etmek için topluluğun yardımını istiyor.

Teklif şimdiye kadar yalnızca %23 lehte oy alırken, %77 oranında “Veto ile hayır” oyu aldı. TCB, MAX, LunaClassic.com, LUNC Development Fund ve Lunanauts gibi üst düzey doğrulayıcılar “Veto ile Hayır” oyu verirken, diğer üst düzey doğrulayıcılar henüz teklife destek vermedi.

Bazı Terra Classic topluluğu üyeleri, kripto borsalarındaki LUNC işlem hacimlerine zarar verebileceği ve yüksek yanık vergisi nedeniyle balinaları uzaklaştırabileceği için diğerlerini teklife veto ile HAYIR veya Hayır oyu vermeye çağırıyor.

Bu arada Terra Classic, 14 Haziran’da zinciri Terra 2.0 ve Cosmos gibi blok zincirleriyle aynı seviyeye getirecek büyük bir v2.1.0 yükseltmesinden geçecek. Topluluk, CosmWasm v2.1.0 parite yükseltmesinin, zincire faydayı geri getireceği için LUNC’u 1 dolar macerasında canlandırabileceğine inanıyor.

Dahası, çekirdek geliştirici Edward Kim’in AI uygulama zinciri “Block Entropy” yakında Terra Classic’e entegre olacak. Geliştiriciler Block Entropy’nin birkaç özelliğini açıkladılar.

LUNC Fiyatı Olumlu Haberlerle Yükseldi

LUNC fiyatı son 24 saatte %1 oranında yükseliş gerçekleştirdi. Fiyat şu anda 0.000084 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.0000842 dolar ve 0.0000857 dolar oldu. Bununla birlikte, işlem hacmi daha düşük olmaya devam ediyor ve bu da trader’ların ilgisinin az olduğunu gösteriyor.

Fiyat, Binance LUNC’un yakılması ve zincire gelen birkaç büyük değişiklik nedeniyle duyarlılığın artmasıyla 0,000083 dolar seviyesinden toparlanma gerçekleştirdi. Geçmişte güçlü bir yapıya sahip olan ve bu yapının yıkılmasıyla tüm kripto dünyasını krize sürükleyen LUNC’un yeniden 1 dolar olup olmayacağı ise yatırımcıların en büyük meraklarından birisi olarak görülmeye devam ediyor.