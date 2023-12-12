Listelendiği Anda Yüzde 100 Yükseldi! Bugün Binance Listelerine Bu 3 Altcoin Damga Vurdu! İşte Öne Çıkanlar!

Bitcoin‘de geçtiğimiz haftalarda yaşanan yükseliş hareketi pazartesi itibariyle son buldu ve fiyat 40.400 dolara kadar geriledi. Ardından bir miktar yükselip 42.000 dolar seviyesinin üzerine çıksa da fiyat kalıcılığı sağlanamadı ve 41.300 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte altcoin’lerde de düşüşler görüldü. Buna rağmen bazı altcoin’ler güçlü duruş sergilemeye devam ettiler ve Bitcoin’den ayrıştılar.

En İyi Altcoin’ler ve Fiyat Yükselişi

Bugün gündüz saatlerinde kripto para piyasalarında ABD’den gelecek verilerin belirsizliği içerisinde Bitcoin fiyatında 42.000 dolar seviyesinde kalıcılık sağlanamadı. Yaşanan fiyat düşüşü sadece BTC ile kalmadı ve önde gelen altcoin’lerin bazılarında da fiyat düşüşünü beraberinde getirdi. Bu duruma aldırmayan bazı altcoin’ler ise piyasaya meydan okumaya devam etti.

Son 24 saat içerisinde Binance tarafından sağlanan veriler incelendiğinde 3 altcoin işin piyasanın aksine güçlü fiyat hareketleri tespit edildi.

Gündüz saatlerinde piyasayla tanışan 1000SATS anlık olarak 0,0006 dolar seviyesinin üzerine kadar çıksa da bir miktar geri çekildi ve 0,0005091 seviyesine geldi. Bu fiyat hareketine rağmen piyasaya giriş anına kıyasla %109 gibi bir oranla yükselmiş görünüyordu.

BTC’nin düşüş yaşadığı günlerde bu şekilde bir giriş yapmış olması erken yatırımcılarını da sevindirdi. 24 saatlik işlem hacmini 372 milyon dolar olurken genel hacmi ise 1 milyar dolar sınırını aştı. Piyasaya girişinin ardından altcoin, market sıralaması bakımından 213. sıraya yerleşti.

24 saatlik süreçte en çok dikkat çeken ikinci altcoin ise NANO (XNO) oldu. Binance’ın sağladığı veriler ışığında son 24 saatlik süreçte gerçekleşen %32’lik yükseliş fiyatı 1,09 dolar seviyesine taşıdı. 24 saatlik işlem hacmi %1684 oranında şaşırtıcı bir biçimde arttı ve neredeyse 53 milyon dolara kadar yükseldi. Altcoin‘in genel hacminde ise %31’lik artış yaşandı ve 144 milyon dolar seviyesine geldi.

Son olarak Celestia (TIA) haftalardır sürdürdüğü yükselişine bir yeni gün daha ekledi ve BTC’nin aksine güçlü duruşunu sürdürdü. TIA fiyatı piyasada oluşan belirsiz havaya rağmen %30 oranında arttı ve fiyatı 12,74 dolara yükseldi. TIA’nın işlem hacminde de gözle görülür bir artış dikkat çekti. 24 saatte ortaya çıkan işlem hacminde %54’lük artış yaşanırken 700 milyon doların üzerinde gerçekleşti. TIA’nın güncel market sıralaması ise 41 ve market hacmi ise 2 milyar dolar seviyesi yakınlarında bulunuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Bitcoin’de yatırımcıların 1 aydır nefeslerini kesen yükseliş yerini ABD’den de gelecek veriler ışığında geri çekilmeye bıraktı. Fiyat geçtiğimiz günlerde 40.400 dolara kadar düşmüş ancak sonra küçük bir toparlanma yaşamıştı. Bugün ise fiyat yeniden bir miktar geri çekildi ve 41.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD’den gelen enflasyon verileri Bitcoin fiyatına olumlu yansımamış görünüyor. Bu hafta gelebilecek faiz kararı ise Bitcoin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Altcoin’lerin genelinin ise Bitcoin ile sürdürdüğü korelasyonlarına rağmen bazı altcoin’lerin yine Bitcoin’den bağımsız hareket ettiği de görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.