Ayı piyasaları şiddetlenirken Solana gibi layer1, Polygon gibi layer2 çözümleri daha fazla rakiple tanışıyor. 2021 boğa piyasasında akıllı sözleşme ağlarının sayısı bugünkü kadar yüksek değildi. Şimdi neredeyse her ay yeni bir layer1 çözümünün mainnet geçişi yaptığını görüyoruz. Bu durum çok zincirli dünyayla sonraki boğa piyasasının alışılmadık şartlar doğurabileceğini gösteriyor.

PancakeSwap Haberleri

En büyük ikinci merkezi olmayan borsa protokolü olan PancakeSwap, çok zincirli genişlemesini sürdürürken Consensys destekli Ethereum layer2 ölçeklendirme ağı olan Linea ana ağında kullanıma sunuldu. PancakeSwap bugün yaptığı açıklamada, Linea’nın kullanıcılara daha düşük işlem ücretleri, daha hızlı işlemler ve gelişmiş sermaye verimliliği ile yardımcı olacağını söyledi.

Ethereum ölçeklendirme çözümü Linea, işlemleri ana Ethereum ağında toplamadan/onaylamadan önce kendi ağında işler, bu da işlemlerin hızlanmasına ve ücretlerin düşmesine yardımcı olur. Linea, Temmuz ayında ana ağını başlatan bir zk ağıdır.

Takas ve likidite sağlama özelliklerinden sonra, PancakeSwap’in önümüzdeki aylarda farm özelliğini Linea’ya getirmesi bekleniyor. Farm özelliği, kullanıcıların likidite sağlayıcı tokenlarını stake etmelerine ve LP tokenlarında bir pozisyon tutarken PancakeSwap’in yerel CAKE tokenını kazanmalarına olanak tanıyor. PancakeSwap’in ayrıca yeni tokenlara erken erişim sağlayan ilk farm teklifini veya IFO platformunu önümüzdeki aylarda Linea’ya dağıtması bekleniyor.

Kriptoda Çok Zinciri Gelecek

PancakeSwap yedinci blockchain’ini bugün duyurmuş oldu. Başlangıçta BNB Chain üzerine inşa edilen PancakeSwap artık Ethereum, Aptos, Polygon zkEVM, zkSync Era ve Arbitrum One’ı desteklemektedir. Bu 7 altcoin arasında Aptos, Era gibi alternatifler ayı piyasasında hayatımıza girdi. 2021 yılında Solana, Avalanche gibi ağların daha az rakibe sahip olduğu bir dünyamız vardı. Şimdiyse henüz boğa piyasaları bağlamadan rakiplerin sayısı hızla artıyor.

Eğer alternatifler bu denli hızlı artmaya devam ederse aynı hızda kripto benimsemesi artmadığı taktirde hayalet ağlarla karşılaşacağız. Bu da boğa sezonunda 2021 yılına benzer parabolik altcoin yükselişlerinin yaşanmamasına neden olabilir. Rekabetin güçlü olduğu alanlarda uzun vadeli görünüm de doğal olarak bundan negatif etkileniyor.