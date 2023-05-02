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Kurumsallar Bitcoin (BTC) Satıp Bu 3 Altcoini Alıyor! Neden Satıyorlar?

Bireysel kripto para yatırımcıları tedirgin ve kurumsallar da pek rahat görünmüyor.
23:40
2 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Henüz ABD’de spot Bitcoin ETF’i onaylanmasa da kurumsallar çeşitli kanallar üzerinden kripto yatırımı yapabiliyor. Haftalık olarak yayınlanan kurumsal yatırımcı raporu son 7 günde kurumsalların eğilimine ışık tutuyor. Fed haftasına girmeden önce kurumsal yatırımcılar nasıl bir strateji izledi?

Kurumsallar Kripto Satıyor

CoinShares tarafından bugün yayınlanan rapor dijital varlık piyasasının üst üste ikinci hafta düşüş eğilimi gösterdiğini ve 72 milyon dolarlık çıkış gördüğünü söylüyor. Raporda, düşüş eğiliminin bu hafta Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi tarafından yapılması beklenen faiz artırımından beslendiğine dikkat çekiliyor.

Piyasa beklentisi yarın akşam 25bp artış yapılması yönünde ve Fed enflasyonla mücadele için hızlı başladığı faiz artışlarına bu toplantıda da ara vermeyi düşünmüyor. Diğer taraftan ülkedeki küçük bankaların yaşadığı mevduat kaçışı FRB sonrasında da iflasların devam edebileceğini gösteriyor. Küçük ölçekli bankaların hisse senetleri bugün de çift haneli kayıplar gördü. Amerikalılar birikimlerini güvence altına almak için JPMorgan gibi daha güvenli gördükleri alternatiflere taşınıyor.

Kripto Para Raporu

Almanya ve Kanada’da bölgesindeki çıkışlar dikkat çekiciydi. Sırasıyla buradaki yatırımcılar 40 ve 14 milyon dolarlık satış yaptı. Bitcoin 46 milyon dolarla en büyük çıkışları kaydederken sevindiren bir detay daha var. Short Bitcoin fonları Aralık 2022’den bu yana en yüksek rakamı olan 7,8 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Ancak yine de yıllık bazda short Bitcoin fonları 119 milyon dolarlık girişle lider konumda bulunuyor. Bu da kurumsalların bu yılın kalanı için Bitcoin cephesinde daha fazla düşüş beklediğini gösteriyor.

Solana, Algorand ve Polygon ise zayıf da olsa girişler gördü. CoinShares araştırmacısı James Butterfill son raporda şunları yazdı;

“Daha geniş kripto piyasası için hacimler düşük kalmaya devam ederken (yıl ortalamasından %50 daha az), borsada işlem gören kripto yatırım ürünlerinin hacimleri hafta için 1,7 milyar ABD doları ile yıl ortalamasının %16 üzerindedir.”

BTC fiyatı bu yıl %72 artarak S&P 500 endeksinin %9’luk kazancından daha iyi getiri sağladı.

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