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  •   Kurucusunun Açıklaması Bu Altcoin’i Uçurdu! Yüzde 10’un Üzerinde Yükseldi!

Kurucusunun Açıklaması Bu Altcoin’i Uçurdu! Yüzde 10’un Üzerinde Yükseldi!

Özet

  • Justin Sun, TRON'un BitTorrent köprüsü üzerinden Ethereum Blockchain'ine entegre edildiğini duyurdu.
  • Sun'ın açıklaması sonrası TRX'in fiyatı yüzde 10'un üzerinde yükseldi.
  • BitTorrent köprüsü ile TRON'un likiditesinin artması ve DeFi protokollerinde kullanımının genişlemesi bekleniyor.
10:53
3 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Justin Sun, kısa süre önce kişisel Twitter hesabından TRON‘un TRX’inin BitTorrent köprüsünden yararlanarak Ethereum Blokchain’i üzerinde kullanılabilir hale geldiğini duyurarak popüler altcoin projesinin erişim alanını genişlettiği doğruladı. Sun’ın bu açıklaması sonrası TRX’in fiyatı yüzde 10’un üzerinde yükselerek 0.084 doların üzerine çıktı.

TRX, DeFi’ye Odaklı Şekilde Gelişimini Sürdürüyor

BitTorrent köprüsü, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumlu Blockchain’ler ile TRON arasında varlıkların hızlı ve kolay bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Köprü, TRON’un TRX‘inin likiditesini daha da artıracak ve DeFi protokollerinde kullanımını artıracak.

Ethereum şu anda en büyük DeFi ekosistemidir ve 800’den fazla protokolde kilitli varlıkların toplam değeri 80 milyar doları aşıyor. TRON ise 22 protokolde kilitli 5.8 milyar dolar ile Blockchain ağları arasında ikinci en yüksek TVL’ye sahip.

Sun, bundan önce TRON Blockchain’inde 31 Mayıs’ta yaklaşık 11 milyon işlem gerçekleştirerek yeni bir rekor günlük işlem sayısına ulaşıldığını bildirmişti.

Hong Kong Kapılarını Bireysel Kripto Para Yatırımcılarına Açtı

Daha önce bildirdiğimiz gibi Hong Kong, 1 Haziran’da ticaret platformları ve borsalar için lisans başvuru sürecini başlatmasıyla birlikte bir kripto para merkezi olma yolunda büyük bir adım atmış oldu. Çin topraklarında kripto para ticareti 2018’den bu yana kurumsal yatırımcılar ve diğer profesyonellerle sınırlı, ancak Hong Kong’un yeni düzenlemeleri yılın ikinci yarısından itibaren bireysel yatırımcıların da kripto para ticareti yapmasının önünü açtı.

TRON kurucusu ve Huobi paydaşı olan Justin Sun, Hong Kong’un bireysel yatırımcılara kripto para ticaretine izin vermesinin büyük bir adım olduğunu söyledi. Sun, Hong Kong’un 1 Haziran’dan itibaren bireysel yatırımcılar için kripto para ticaretine yeşil ışık yakmasının Çin’de kripto için çok büyük bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca Huobi’nin 6 ila 12 ay içinde Hong Kong’da lisans alabileceğini belirtti. Borsa, geçen hafta şehirde sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olmak için başvuru yapmıştı.

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