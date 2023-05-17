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Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 27.000 doların altına sarktı ve kripto para piyasasındaki kayıp, hızlanarak artıyor. BTC’nin bu durumu birçok diğer altcoini de etkisi altına alırken bir analist ise dikkat çeken açıklaması ile ön plana çıktı. “100x analisti” olarak da bilinen Miles Deutscher, yatırımcıların bu düşüş zamanında bile dikkat edip kazanç elde edebileceği bir dizi strateji yayınladı.

Altcoin Avcısından Yeni Av

Deutscher, daha önce birçok altcoin için inanılmaz yükseliş tahminleri yapmış ve henüz önde gelen borsalar bile bunları listelememişken haklı çıkmıştı. Bu, analistin her zaman haklı çıkacağı anlamına gelmese de Deutscher özellikle temel analize bağlı açıklamaları ile büyük oranda tutarlılığa sahip.

Ünlü isim, yaptığı son açıklamasında ise 4 farklı kripto para ve kripto para grubuna değindi.

Ünlü isim, özellikle Çin merkezli veya odaklı kripto paraların, ilk grupta yer aldığını belirtti. Hong Kong’un 1 Haziran tarihinde belli olacak kripto para tasarısı, Çin merkezli kripto paralar için ciddi bir hareketlilik getirebilir. Bu tasarı, birçok yabancı kripto para borsasının Hong Kong sınırları içerisine geçmesine bile sebep olabilir.Ünlü isim bu kapsamda FIL, CFX, OKB ve HIGH‘ı örnek gösterdi.

LTC, Blok Ödülü Yarılanmasına Hazırlanıyor

Analistin değindiği ikinci konu ise Litecoin (LTC) oldu. Blok ödülü yarılanmasına sadece 80 günün kaldığı Litecoin daha önceki senelerde de benzer şekilde yükseliş elde etmiş ve blok ödülü yarılanması sonrası mini bir ralli yaşamıştı.

Analist, üçüncü sıraya ise Stacks’i (STX) koydu. Bitcoin ile olan etkileşimi ve Ordinals gibi NFT koleksiyonlarının popülerliği, analiste göre STX için yeni bir ralliyi beraberinde getirebilir.

Kurt yatırımcı son olarak ise ilginç bir tanımlama ile LDO, RLP ve FXS’e değindi. Özellikle Lido DAO’nun (LDO) son dönemdeki popülerliği birçok kişinin bunu masaya yatırmasını sağladı. Diğer bir altcoin olan Frax Share (FXS) ise Binance üzerinde listelenmiş olması ile zaten ciddi bir likidite imkanı sunuyor. Analist, söz konusu altcoinin de meme coin furyası ile hareketlenmesini bekliyor.

Analistin bu açıklamaları ise tabii ki Bitcoin’in genel performansından etkilenecek ve buna bağlı hareket edecektir.