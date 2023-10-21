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Küresel Piyasalarda Gözler, Yaklaşan FED Faiz Kararına Çevrildi

Özet

  • ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere çok sayıda FED yetkilisi, hafta içerisinde kritik açıklamalarda bulundu.
  • Hafta içerisinde yapılan açıklamalar ile birlikte FED'in faizleri sabit tutacağına yönelik beklentiler önemli ölçüde güçlendi.
  • Nitekim FedWatch da FED'in faiz oranlarını sabit tutma ihtimalini yüzde 99,9 olarak gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
21 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) 1 Kasım’da Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak olan faiz kararına çevrildi. FED Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere hafta içerisinde birçok FED yetkilisi kritik açıklamalarda bulundu. Powell’ın açıklamlarının ardından politika faizinin sabit bırakılacağına yönelik beklentiler güçlendi. CME’nin FedWatch aracı, FED’in faizleri sabit tutacağı ihtimalini %99,9 olarak gösteriyor.

FED Yetkililerinden Kritik Açıklamalar

Küresel piyasalarda gözler, 1 Kasım saat 21.00’da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. FED yetkililerinin hafta içerisinde yaptıkları açıklamalar, piyasalarda FED‘in politika faizini sabit bırakacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu.

FED Başkanı Powell, açıklamalarında 1 Kasım’da açıklanacak faiz kararına ilişkin kritik sinyaller verdi. Powell, konuşmasında bir kez daha %2 enflasyon hedefinin altını çizdi ve ücret artışlarına vurgu yaptı. Ücret artışlarındaki artışın yavaşladığını belirten FED Başkanı Jerome Powell, tahvillerdeki artışın da FED’in parasal sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceğini ifade etti.

Powell’ın konuşmasının ardından piyasalarda faiz oranlarının sabit bırakılacağına yönelik beklentiler de güçlendi. Ayrıca Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker da benzer açıklamalarda bulundu ve faiz oranlarının sabit bırakılabileceğine yönelik güçlü sinyaller verdi.

Piyasalarda Gözler, FED Faiz Kararına Çevrildi

FED Başkanı Jerome Powell’ın ardından hafta içerisinde birçok FED yetkilisinin yaptığı açıklamalar ile birlikte küresel piyasalarda gözler, 1 Kasım’da Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker da hafta içerisinde kritik açıklamalarda bulundu.

Harker, istihdamın şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu öne sürdü ve faizlerin sabit tutulmasından yana olduğunu ifade etti. FED yetkililerinin ardı ardına yaptığı açıklamalar, faizlerin sabit bırakılacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine neden oldu. Nitekim CME’nin FedWatch aracı da FED’in faizleri sabit tutacağı ihtimalini %99,9 olarak gösteriyor.

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