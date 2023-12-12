Küllerinden Doğan Bu Altcoin Ralliye Başladı! Peki Ama Neden?

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü Conic Finance, Temmuz ayındaki bir güvenlik açığından kaynaklı hack sonrası geri dönüş yaptı. Buna göre yeni güncellenmiş sürümü Conic v2’yi piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Bu yılın başlarında talihsiz bir aksilik yaşayan protokol, güvenlik önlemlerini güçlendirmek ve genel işlevselliği artırmak için son dört ay boyunca sıkı denetim ve inceleme süreçlerinden geçti.

Token Dalgalanması ve Piyasa Tepkisi

Conic Finance’in v2 dağıtımının duyurulması piyasada hemen heyecan yarattı ve bu durum direk olarak fiyata etki etti. Protokolün yönetişim token’ı CNC yaklaşık yüzde 50 artışla 2,23 dolara yükseldi.

Kripto para birimi CNC fiyatındaki bu artış, Conic’in güvenlik açıklarını ele alma ve gelişmiş bir DeFi deneyimi sunma konusundaki kararlılığına ilişkin yatırımcılar ve kripto topluluğu arasındaki olumlu hissiyatın altını çiziyor.

Conic Finance’in Stratejik Özellikleri

Conic Finance, likidite sağlayıcılarına çeşitli likidite havuzlarında yönelimi çeşitlendirme fırsatı sunarak farklılaşmakta.. Yenilikçi Omnipools sayesinde kullanıcılar, büyük DeFi platformu Curve Finance üzerinden getiri elde edebilmekte

Conic v2’nin yaklaşan dağıtımı, ek bir yönetişim katmanını ön plana çıkarıyor. Desteklenen Omnipool varlıklarının listesini kesinleştirmek, her Omnipool için Curve havuzlarını belirlemek ve ilk likidite ağırlıklarını tahsis etmek için bir oylama süreci başlatılacak. V2 dağıtımı için müteakip yönetişim önerisi yeni özellikler, geri ödeme planları ve teşvikler getirecek.

Zorlukların Üstesinden Gelmek: Conic’in Temmuz Ayındaki Hack Olayı

Yeniden canlanma planı, Temmuz ayında bir bilgisayar korsanının Conic’in ETH Omnipool’undaki “read-only reentrancy” isimli hatayı fark ettiği ve o sırada 3,6 milyon doların üzerinde bir değere sahip olan yaklaşık bin 700 ETH’nin boşaltılmasıyla sonuçlanan bir güvenlik ihlalinin ardından geldi.

Yaşanan aksiliklere rağmen Conic Finance, direncini yeniden inşa etmeye kararlı. Saldırı öncesi yaklaşık 150 milyon dolar olan Conic’teki Toplam Kilitli Değer (TVL), saldırı sonrası geçici olarak 1 milyon doların altına düşmüş olsa da, önümüzdeki Conic v2 dağıtımıyla birlikte toparlanmaya hazırlanıyor.

Conic Finance, DeFi ortamındaki varlığını yeniden tanımlamaya hazırlanırken, kripto para topluluğu Conic v2’nin merkezi olmayan finans ekosistemine getirmeyi vaat ettiği olumlu etki ve yenilikleri bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.