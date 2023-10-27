  Kullanıcılardan Ödeme Alacağız Demişlerdi! Yatırımcısı Vazgeçmedi ve 500.000 Dolar Kazandırdı! İşte Son Durum!

Bitcoin‘de ortaya çıkan spekülasyonlara bağlı olarak yükseliş yaşandı ve altcoin’ler bu yükselişi takip etti. Uniswap (UNI) gibi DeFi protokollerinin yerel token’ları da bu yükselişi lehine çevirmiş görünüyor.

Uniswap tüm bu gelişmelerin ortasında stratejik bir hamleye imza attı. Uniswap’ın gelişimini finanse etmek adına kurucusu Hayden Adams’ın öncülük ettiği bir girişim olan arayüz ücretini tanıtıldı. Bu ücret, Uniswap’in web arayüzünü ve cüzdanını kullanan yatırımcılardan günlük olarak toplanılması hedeflenen bir tutar olacak.

Uniswap ve Gelecek Planları

Uniswap tarafından arayüz ücretini uygulamaya alınması, platformun gelir kalemlerini artırmak adına yarattığı yeni bir stratejiye işaret ediyordu. Uniswap’in kurucusu Hayden Adams, bu girişimin amacının gelişmekte olan protokolün desteklenmesi olduğunu açıkladı.

Uniswap’ın arayüz ücretini uygulaması farklı tepkiler aldı. Bu uygulama, merkezi borsalarla karşılaştırıldığında, %0,15’lik uygulama ücreti görece yüksek kaldı. Anlaşılması açısından, Binance tarafından uygulanan oran yalnızca %0,1 olarak hesaplanıyor.

Popüler bir cüzdan sağlayıcısı olan Metamask Swaps ise daha da yüksek bir oranla işlem gerçekleştiriyor. Cüzdanın uyguladığı oran %0,875 gibi yüksek bir değere sahip.

Görece yüksek ücrete rağmen, Uniswap geçtiğimiz hafta önemli bir işlem hacmine sahipti ve uygulamanın başlamış olmasına rağmen önemli ücretler elde etti. Bu süre zarfında uygulanan ücretler aracılığıyla 500.000 dolar toplandı.

Uniswap Son Durum

Santiment tarafından sağlanan verilerde, arayüz ücretinin etkileri dikkat çekti. Uygulanan ücrete rağmen Uniswap platformundaki aktif kullanıcı sayısında artış yaşandı. Bu artış önceki haftaya kıyasla %34,2’lik dev bir yükselişle ifade edilebilir. Kullanıcıların sayısında yaşanan artış, alınan yeni ücretlerin yatırımcıları vazgeçirmediğini gösteren umut verici bir gösterge oldu.

Kullanıcı sayısında yaşanan bu artışa rağmen, görece olumluluğu zayıf kalan bazı göstergeler de bulunuyor. Protokolde bulunan taahhütlerin sayısında bir düşüş görüldü. Genel olarak bu tarz düşüşler, platformun devam eden gelişimi hakkında endişeleri beraberinde getirebilir.

UNI token hakkında inceleme yapıldığında ise token fiyatının geçtiğimiz hafta rakiplerine kıyasla çok da büyük fiyat kazanımları elde etmediği söylenilebilir. Yazım saati itibariyle 4,09 dolardan işlem gören altcoin’de ağ büyümesinde de düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra adreslerin çok fazla UNI işlemi gerçekleştirmediği de ortaya çıktı. Yeni adreslerin UNI’ye karşı ilgilerinin az olması, UNI’nin ileriye dönük fiyatında olumsuzluklar görülmesine sebep olabilir.