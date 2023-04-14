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Kritik Sinyal En Son Bitcoin 22.000 Dolarken Gelmişti! Bu Altcoin 2023 Sonunda 1 Dolar Olabilir Mi?

Kripto para dünyasının öncü altcoin'lerinden olan Cardano'da bazı analistler fiyatın ilerleyen zamanda 1 dolar seviyesine gelebileceğine inanıyor.
22:35
14 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano blok zincirinin yerel kripto para birimi olan ADA, son zamanlarda kripto piyasasında dalgalar yaratıyor. Peki ekibi ve gelişimleriyle dikkat çeken altcoin için son durum ne? Fiyat 2023 yılında 1 dolara ulaşabilir mi?

Cardano Son Durum

Bazı çevrelerden gelen eleştirilere rağmen ADA, en güçlü yüksek hacimli coin’lerden biri olarak ortaya çıktı. Değeri giderek artıyor ve bazıları yakında 1 dolar seviyesine geri dönebileceğini tahmin ediyor.

Cardano, token’ın ayı piyasasının sona erdiğini gösteren bir yükseliş sinyali ile önemli bir değişimin eşiğinde olabilir. Trade uzmanı Trend Rider’a göre, aynı sinyal Bitcoin (BTC) için 22.000 dolar seviyesindeyken değişimi doğrulamıştı ve ADA’nın değerinde potansiyel bir artışa işaret etmişti.

Sinyal 1 haftalık zaman diliminde tespit edildi ve uzun vadeli bir trendin tersine döndüğünü gösteriyor olabilir. Sinyalin doğru çıkması Cardano ve yatırımcıları için daha parlak bir gelecek anlamına gelebilir.

Cardano Fiyat Analizi

Şu anda Cardano, son 24 saatte %2,39 ve bir önceki haftada %15,62 artışla 0,438 dolardan işlem görüyor ve toplam piyasa değeri 15,2 milyar dolar. Fiyat artışıyla birlikte ADA, toplam piyasa değerine 2 milyar doların üzerinde bir akış yaşadı ve büyük bir geri çekilme yaşamadan önce Eylül ayından bu yana en yüksek fiyatı olan 0,44 dolara kadar kısa bir süre tırmandı.

Elde edilen verilere göre, kripto alım satım uzmanı Ali Martinez, Cardano’nun ‘%44’lük bir kırılmayı ateşleyebilecek ve potansiyel olarak ADA’nın fiyatını 0,60 dolara çıkarabilecek bir baş ve omuz modelini doğrulamaya hazır olduğunu öne sürmüştü.

Cardano’nun son dönemdeki popülerlik artışının yalnızca teknik göstergeler ve fiyat tahminleriyle sınırlı olmadığını da belirtmek gerekir. ADA, piyasadaki bazı önemli oyuncuların da dikkatini çekiyordu.

Mart ayının son haftalarında ve Nisan ayının başlarında, “balinalar” olarak bilinen büyük kripto para sahipleri piyasada aktif olarak işlem yapmış. Bu balinalar 218,4 milyon dolar değerinde 560 milyon ADA token’ını satın alarak cüzdanlarına eklemişlerdi.

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