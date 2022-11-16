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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, Wallet Investor analistleri 2023’te 1 dolara ulaşabilecek altcoin’i açıkladı.

Cardano vs Ripple!

Cardano (ADA) ve Ripple (XRP) arasındaki üstünlük savaşı uzun süredir devam ediyor. Hem Cardano hem de Ripple günümüz piyasasında dikkate değer kripto para birimleri olsa da, farklı mekanizmalar kullanıyorlar. Cardano genel kullanım için tasarlanırken, Ripple daha çok bankacılık sektörü ve ödemeler için tasarlanmıştır. Ripple ucuz ve hızlı bir para transferi sunmaya odaklanırken, Cardano öncelikle merkeziyetsiz uygulamalardan veya dApp’lerden oluşan sağlam bir ekosistem oluşturmaya odaklanır. Peki, hangisi daha önce 1 dolar seviyesini önce geçecek? Cardano, Bitcoin’den çok daha çevre dostu olduğu düşünülen enerji tasarruflu mekanizmasının yanı sıra önemli pazar kazanımları nedeniyle geniş bir yatırımcı yelpazesini çekmeyi başardı. Cardano’nun fiyatının bir dizi faktör nedeniyle 2023’te artması bekleniyor.

Cardano’nun yakın gelecekte kurumsal yatırımcı açısından da büyümesi bekleniyor. Cardano şu anda piyasada satın alınabilecek en iyi kripto para birimlerinden biri. 2023 için ADA’ya yönelik tahminler umut verici görünürken, bazı analistler Cardano’nun 1 dolara ulaşacağına inanıyor. Ancak bu gerçekleşmeden önce ADA fiyatı mevcut trendini sürdürebilir. Ancak mevcut FTX-Alameda krizi ve Fed faktörü düşünüldüğünde, 1 dolara ulaşmak sanıldığından daha fazla zaman alabilir. Cardano ve genel olarak piyasa, güncel istatistiklere göre son 12 aydır olumsuz bir döngü içinde. Investor Wallet analistleri, gelecekte düşüş eğilimi öngörüyor. Uzmanlara göre, güncellemelerin yavaş ilerlemesi ve trend nedeniyle ADA’nın 1 dolara ulaşması uzun zaman alabilir.

XRP, Sürpriz Yapabilir!

XRP de topluluğu sayesinde ön plana çıkan altcoin’lerin başında yer alıyor. Devam eden bir yasal dava ile XRP’nin geleceği belirsiz görünebilir. Ancak, SEC’in dahili belgelerine erişim sağladıktan sonra, Ripple muazzam bir fiyat artışına tanık oldu ve hatta 1 dolar sınırını aştı. Geçen yıl WalletInvestor uzmanları, XRP fiyatının 2021’in sonunda 0,6 dolara ulaşacağını tahmin etmişti. Ancak XRP fiyatı 2021’de çoktan 1 doları geçmiş durumda.

Mevcut verilere göre, Wallet Investor analistler, gelecekte olumlu bir trend olacağını tahmin ediyor. XRP, yakın gelecekte para kazanmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilir. XRP olumlu bir görünüme sahip olduğundan, XRP‘nin 2023’te 1 doları geçmesi olası.